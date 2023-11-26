Η Δημοσιογράφος Σόφι Μαρτίνες μιλά για την «παράνομη σχέση» με τον Μέσι

Πήρε θέση η… πέτρα του σκανδάλου, Σόφι Μαρτίνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Βραζιλία, ο Λέο Μέσι απάτησε την Αντονέλα με τη δημοσιογράφο από την Αργεντινή, η οποία αναφέρθηκε στα σενάρια με δηλώσεις της στην εκπομπή «Generacion F» στο δίκτυο Univision.

«Όχι, νομίζω ότι ο Λίο φέρεται καλά σε πολλούς δημοσιογράφους, αυτούς που του χαμογελούν, γιατί απλά του αρέσει και τους φέρεται καλά. Η μόνη διαφορά με μένα είναι ότι είμαι γυναίκα, οπότε παρεξηγούνται κάποια πράγματα και βγαίνουν πολλά προς τα έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σόφι Μαρτίνες.

🚨GRAVE: Após mais de 15 anos de juntos, Messi e Antonela enfrentam a maior crise de seu casamento, inclusive, estariam a um ponto da separação.



A jornalista Sofia Martinez é apontada como a pivô da crise no casamento do jogador, de acordo com a imprensa espanhola. pic.twitter.com/S6hpTFQQo8 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 24, 2023

