Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Δημοσιογράφος Σόφι Μαρτίνες μιλά για την «παράνομη σχέση» με τον Μέσι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Βραζιλία, ο Λέο Μέσι απάτησε την Αντονέλα με τη δημοσιογράφο από την Αργεντινή

Η Δημοσιογράφος Σόφι Μαρτίνες μιλά για την «παράνομη σχέση» με τον Μέσι

Πήρε θέση η… πέτρα του σκανδάλου, Σόφι Μαρτίνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Βραζιλία, ο Λέο Μέσι απάτησε την Αντονέλα με τη δημοσιογράφο από την Αργεντινή, η οποία αναφέρθηκε στα σενάρια με δηλώσεις της στην εκπομπή «Generacion F» στο δίκτυο Univision.

«Όχι, νομίζω ότι ο Λίο φέρεται καλά σε πολλούς δημοσιογράφους, αυτούς που του χαμογελούν, γιατί απλά του αρέσει και τους φέρεται καλά. Η μόνη διαφορά με μένα είναι ότι είμαι γυναίκα, οπότε παρεξηγούνται κάποια πράγματα και βγαίνουν πολλά προς τα έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σόφι Μαρτίνες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μέσι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark