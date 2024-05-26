Σε εξέλιξη είναι ο μεγάλος τελικός της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης στο Βερολίνο. Παναθηναϊκός και Ρεάλ τίθενται αντιμέτωποι, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 15 χρόνια.

Δείτε live το ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ρεάλ στον sport-fm.gr

Από την άλλη πλευρά η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της, και να παραμείνει "βασίλισσα της Ευρώπης" κάνοντας το repeat μετά και την περσινή κατάκτηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Εκτός από την πλήρη κάλυψη μέσω ραδιοφώνου και sport-fm.gr, λίγο μετά τη λήξη του τελικού θα προβληθεί ζωντανά στο youtube η εκπομπή Final Four Fever.



Παρουσιάζουν ο Διονύσης Καππάτος και ο Παναγιώτης Κεφαλάς και συνδέονται φυσικά με Βερολίνο και τους ανταποκριτές στη μεγάλη μάχη, Χρήστο Ρομπόλη, Γιώργο Πετρίδη και τον Νίκο Ζέρβα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.