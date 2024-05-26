Η μεγάλη ώρα έφτασε!



Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague και ονειρεύεται ότι απόψε θα ράψει το 7ο αστέρι στην πράσινη φανέλα!

Δείτε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ λίγη ώρα πριν το τζάμπολ:

Στην Uber Arena ήδη χιλιάδες οπαδοί των «πράσινων» έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα και ανυπομονούν για το μεγάλο ματς. Φυσικά,είναι στις επάλξεις με τους απεσταλμένους τους στο Βερολίνο!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.