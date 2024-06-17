Πρόστιμα ύψους 152.000 ευρώ επιβλήθηκαν στην αγορά τον Μάιο από τη ΔΙΜΕΑ

Σε 152.000 ευρώ ανέρχεται, συνολικά, το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν στην αγορά το Μάιο από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Ο σχετικός πίνακας αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τις βεβαιώσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 42 περιπτώσεις που ξεκινούν από 500 ευρώ κι έφτασαν - σε μία περίπτωση - στις 70.000 ευρώ.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

