Πρόστιμα ύψους 152.000 ευρώ επιβλήθηκαν στην αγορά τον Μάιο από τη ΔΙΜΕΑ

Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 42 περιπτώσεις που ξεκινούν από 500 ευρώ κι έφτασαν - σε μία περίπτωση - στις 70.000 ευρώ

Πρόστιμα

Σε 152.000 ευρώ ανέρχεται, συνολικά, το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν στην αγορά το Μάιο από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Ο σχετικός πίνακας αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τις βεβαιώσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 42 περιπτώσεις που ξεκινούν από 500 ευρώ κι έφτασαν - σε μία περίπτωση - στις 70.000 ευρώ.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

