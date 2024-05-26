Final 4: Αποχαιρέτησε το Βερολίνο με νίκη και 3η θέση ο Ολυμπιακός

Ρεσιτάλ τριπόντων και τρίτη θέση για τον Ολυμπιακό στο Final Four του Βερολίνου!
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 87-84 της Φενέρμπαχτσε στον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας, σε ένα παιχνίδι που ήταν καταιγιστικοί από τα 6,75μ. (15/23) και παρότι οι Τούρκοι μείωσαν στο τέλος, το τρίποντο του Σανλί στην εκπνοή ήταν εκπρόθεσμο, με τους Πειραιώτες να φτάνουν στη νίκη στο παιχνίδι της... παρηγοριάς.
Κορυφαίος του αγώνα ο Άλεκ Πίτερς με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και μία ασίστ, ενώ ξεχώρισε και ο Γουίλιαμς-Γκος με 12 πόντους, έξι ασίστ και δύο ριμπάουντ. Στους 10 πόντους οι Μιλουτίνοφ (οχτώ ριμπάουντ) και Λαρεντζάκης, ενώ από την πλευρά των Τούρκων εξαιρετικός ήταν ο Πιέρ με 19 πόντους και ο Γουίλμπεκιν με 16 και 4/6 στα τρίποντα.
Το ματς:
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε στην πρώτη πεντάδα τους Γουόκαπ, Κάνααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ, ενώ ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους τους Καλάθη, Γουίλμπεκιν, Πιέρ, Χέις Ντέιβις και Σανλί. Ο Παπανικολάου πέτυχε τους πρώτους πόντους του ματς (2-0), με τον Πιέρ να ισοφαρίζει (2-2), ενώ ακολούθησαν δύο τρίποντα του Κάαναν (8-4), που ξεκίνησε πολύ δυνατά. Από την άλλη, εντυπωσιακός ήταν και ο Πιέρ (9 πόντους στην πρώτη περίοδο), που έβαλε μπροστά τους Τούρκους για το 12-15.
Παρόλα αυτά οι Πειραιώτες έκαναν δυνατό κλείσιμο στην πρώτη περίοδο με 12-1 και πήραν προβάδισμα οκτώ πόντων στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου για το 24-16. Με τον Σέστινα να βρίσκει ρυθμό και να είναι κεφάτος, οι τυπικά φιλοξενούμενοι με ένα 6-12 μείωσαν στο 14’ στο -1 (30-29), όμως, σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε σε άμυνα και επίθεση, έτρεξε σερί 9-0 και εκτοξεύτηκε στο +10 (39-29)!
Ο Παπαγιάννης μείωσε με τρίποντο για το 39-32, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις επιθετικά με τους Ράιτ και Μιλουτίνοφ (43-33). Ο Παπαγιάννης κρατούσε τους Τούρκους στην επίθεση (45-37), με τον Πίτερς να σημειώνει buzzer beater τρίποντο για το 48-37, που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Ισορροπημένο το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τους Πιέρ και Χέιζ-Ντέιβις να είναι εύστοχοι επιθετικά (56-48, στο 24’), με τον Κάαναν όμως να επαναφέρει τη διψήφια διαφορά με 2/2 βολές (58-48). Η Φενέρμπαχτσε με τρία σερί τρίποντα (δύο από τον Σανλί και ένα από τον Γουίλμπεκιν) μείωσε στον πόντο (58-57) και πέρασε μπροστά με τις βολές του Πιέρ για το 61-62. Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός πήρε καλύτερες αποφάσεις επιθετικά στο τέλος της τρίτης περιόδου με τους Γκος και Λαρεντζάκη, ο οποίος ήταν εύστοχος σε τρίποντο με τρία δευτερόλεπτα να απομένουν για το 66-62.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε τον έλεγχο, όμως, στο τέλος μια χαλάρωση έδωσε το δικαίωμα στους Τούρκους να επιστρέψουν για τα καλά στο ματς. Μάλιστα, ο Σανλί με τρίποντο μείωσε στο σουτ (87-84) και ο ίδιος παίκτης έχασε στην επόμενη φάση την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Η Φενέρμπαχτσε είχε την τελευταία κατοχή για να στείλει το ματς στην παράταση, ο Σανλί ήταν εύστοχος σε τρίποντο, ωστόσο, το σουτ του ήταν εκπρόθεσμο και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και την τρίτη θέση στο Final Four του Βερολίνου.
Τα δεκάλεπτα: 24-16, 48-37, 66-62, 87-84
Πηγή: sport-fm.gr
