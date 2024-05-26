Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Final 4: Αποχαιρέτησε το Βερολίνο με νίκη και 3η θέση ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ήταν σε τρομερή μέρα στα τρίποντα (15/23), επικράτησε με 87-84 της Φενέρμπαχτσε και αποχαιρέτησε με νίκη και τρίτη θέση το Final Four του Βερολίνου

Ολυμπιακός

Ρεσιτάλ τριπόντων και τρίτη θέση για τον Ολυμπιακό στο Final Four του Βερολίνου!

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 87-84 της Φενέρμπαχτσε στον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας, σε ένα παιχνίδι που ήταν καταιγιστικοί από τα 6,75μ. (15/23) και παρότι οι Τούρκοι μείωσαν στο τέλος, το τρίποντο του Σανλί στην εκπνοή ήταν εκπρόθεσμο, με τους Πειραιώτες να φτάνουν στη νίκη στο παιχνίδι της... παρηγοριάς.



Κορυφαίος του αγώνα ο Άλεκ Πίτερς με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και μία ασίστ, ενώ ξεχώρισε και ο Γουίλιαμς-Γκος με 12 πόντους, έξι ασίστ και δύο ριμπάουντ. Στους 10 πόντους οι Μιλουτίνοφ (οχτώ ριμπάουντ) και Λαρεντζάκης, ενώ από την πλευρά των Τούρκων εξαιρετικός ήταν ο Πιέρ με 19 πόντους και ο Γουίλμπεκιν με 16 και 4/6 στα τρίποντα.

Το ματς:

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε στην πρώτη πεντάδα τους Γουόκαπ, Κάνααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ, ενώ ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους τους Καλάθη, Γουίλμπεκιν, Πιέρ, Χέις Ντέιβις και Σανλί. Ο Παπανικολάου πέτυχε τους πρώτους πόντους του ματς (2-0), με τον Πιέρ να ισοφαρίζει (2-2), ενώ ακολούθησαν δύο τρίποντα του Κάαναν (8-4), που ξεκίνησε πολύ δυνατά. Από την άλλη, εντυπωσιακός ήταν και ο Πιέρ (9 πόντους στην πρώτη περίοδο), που έβαλε μπροστά τους Τούρκους για το 12-15.

Παρόλα αυτά οι Πειραιώτες έκαναν δυνατό κλείσιμο στην πρώτη περίοδο με 12-1 και πήραν προβάδισμα οκτώ πόντων στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου για το 24-16. Με τον Σέστινα να βρίσκει ρυθμό και να είναι κεφάτος, οι τυπικά φιλοξενούμενοι με ένα 6-12 μείωσαν στο 14’ στο -1 (30-29), όμως, σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε σε άμυνα και επίθεση, έτρεξε σερί 9-0 και εκτοξεύτηκε στο +10 (39-29)!



Ο Παπαγιάννης μείωσε με τρίποντο για το 39-32, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις επιθετικά με τους Ράιτ και Μιλουτίνοφ (43-33). Ο Παπαγιάννης κρατούσε τους Τούρκους στην επίθεση (45-37), με τον Πίτερς να σημειώνει buzzer beater τρίποντο για το 48-37, που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τους Πιέρ και Χέιζ-Ντέιβις να είναι εύστοχοι επιθετικά (56-48, στο 24’), με τον Κάαναν όμως να επαναφέρει τη διψήφια διαφορά με 2/2 βολές (58-48). Η Φενέρμπαχτσε με τρία σερί τρίποντα (δύο από τον Σανλί και ένα από τον Γουίλμπεκιν) μείωσε στον πόντο (58-57) και πέρασε μπροστά με τις βολές του Πιέρ για το 61-62. Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός πήρε καλύτερες αποφάσεις επιθετικά στο τέλος της τρίτης περιόδου με τους Γκος και Λαρεντζάκη, ο οποίος ήταν εύστοχος σε τρίποντο με τρία δευτερόλεπτα να απομένουν για το 66-62.



Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε τον έλεγχο, όμως, στο τέλος μια χαλάρωση έδωσε το δικαίωμα στους Τούρκους να επιστρέψουν για τα καλά στο ματς. Μάλιστα, ο Σανλί με τρίποντο μείωσε στο σουτ (87-84) και ο ίδιος παίκτης έχασε στην επόμενη φάση την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Η Φενέρμπαχτσε είχε την τελευταία κατοχή για να στείλει το ματς στην παράταση, ο Σανλί ήταν εύστοχος σε τρίποντο, ωστόσο, το σουτ του ήταν εκπρόθεσμο και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και την τρίτη θέση στο Final Four του Βερολίνου.

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 48-37, 66-62, 87-84
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Final 4 Βερολίνο Φενέρμπαχτσέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark