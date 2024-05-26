Final 4: Αποχαιρέτησε το Βερολίνο με νίκη και 3η θέση ο Ολυμπιακός

Ρεσιτάλ τριπόντων και τρίτη θέση για τον Ολυμπιακό στο Final Four του Βερολίνου!



Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 87-84 της Φενέρμπαχτσε στον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας, σε ένα παιχνίδι που ήταν καταιγιστικοί από τα 6,75μ. (15/23) και παρότι οι Τούρκοι μείωσαν στο τέλος, το τρίποντο του Σανλί στην εκπνοή ήταν εκπρόθεσμο, με τους Πειραιώτες να φτάνουν στη νίκη στο παιχνίδι της... παρηγοριάς.

Το ματς:

Κορυφαίος του αγώνα ομε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και μία ασίστ, ενώ ξεχώρισε και ομε 12 πόντους, έξι ασίστ και δύο ριμπάουντ. Στους 10 πόντους οι(οχτώ ριμπάουντ) και, ενώ από την πλευρά των Τούρκων εξαιρετικός ήταν ομε 19 πόντους και ο Γουίλμπεκιν με 16 και 4/6 στα τρίποντα.επέλεξε στην πρώτη πεντάδα τους Γουόκαπ, Κάνααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ, ενώ οτους Καλάθη, Γουίλμπεκιν, Πιέρ, Χέις Ντέιβις και Σανλί. Οπέτυχε τους πρώτους πόντους του ματς (2-0), με τοννα ισοφαρίζει (2-2), ενώ ακολούθησαν δύο τρίποντα του(8-4), που ξεκίνησε πολύ δυνατά. Από την άλλη, εντυπωσιακός ήταν και ο(9 πόντους στην πρώτη περίοδο), που έβαλε μπροστά τους Τούρκους για το 12-15.Παρόλα αυτά οι Πειραιώτες έκαναν δυνατό κλείσιμο στην πρώτη περίοδο με 12-1 και πήραν προβάδισμα οκτώ πόντων στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου για το 24-16. Με τοννα βρίσκει ρυθμό και να είναι κεφάτος, οι τυπικά φιλοξενούμενοι με ένα 6-12 μείωσαν στο 14’ στο -1 (30-29), όμως, σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε σε άμυνα και επίθεση, έτρεξε σερί 9-0 και εκτοξεύτηκε στο +10 (39-29)!μείωσε με τρίποντο για το 39-32, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις επιθετικά με τους Ράιτ και Μιλουτίνοφ (43-33). Ο Παπαγιάννης κρατούσε τους Τούρκους στην επίθεση (45-37), με τοννα σημειώνει buzzer beater τρίποντο για το 48-37, που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.Ισορροπημένο το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τους Πιέρ καινα είναι εύστοχοι επιθετικά (56-48, στο 24’), με τον Κάαναν όμως να επαναφέρει τη διψήφια διαφορά με 2/2 βολές (58-48). Η Φενέρμπαχτσε με τρία σερί τρίποντα (δύο από τον Σανλί και ένα από τον Γουίλμπεκιν) μείωσε στον πόντο (58-57) και πέρασε μπροστά με τις βολές τουγια το 61-62. Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός πήρε καλύτερες αποφάσεις επιθετικά στο τέλος της τρίτης περιόδου με τουςκαι, ο οποίος ήταν εύστοχος σε τρίποντο με τρία δευτερόλεπτα να απομένουν για το 66-62.Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε τον έλεγχο, όμως, στο τέλος μια χαλάρωση έδωσε το δικαίωμα στους Τούρκους να επιστρέψουν για τα καλά στο ματς. Μάλιστα, ομε τρίποντο μείωσε στο σουτ (87-84) και ο ίδιος παίκτης έχασε στην επόμενη φάση την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Η Φενέρμπαχτσε είχε την τελευταία κατοχή για να στείλει το ματς στην παράταση, οήταν εύστοχος σε τρίποντο, ωστόσο, το σουτ του ήταν εκπρόθεσμο και οπήρε τη νίκη και την τρίτη θέση στο Final Four του Βερολίνου.24-16, 48-37, 66-62, 87-84

