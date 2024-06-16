Γνωστός ποινικολόγος των Αθηνών συνελήφθη σήμερα με την διαδικασία του αυτεπάγγελτου για ενδοοικογενειακή βία – συγκεκριμένα για άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του – μετά από ενημέρωση της αστυνομίας από τον γιατρό που εξέτασε την γυναίκα.

Ο δικηγόρος οδηγήθηκε στην εισαγγελία και εκεί του απαγγέλθηκε η κακουργηματική κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αλλά τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχε περιστατικό ξυλοδαρμού.

Ο ποινικολόγος οδηγήθηκε πριν λίγο στον ανακριτή, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στην ΓΑΔΑ.

Το ανδρόγυνο μετέβη σε ιδιωτική κλινική τα ξημερώματα του Σαββάτου προς την Κυριακή με την γυναίκα βαριά τραυματισμένη, να φέρει χτυπήματα και μώλωπες, ισχυριζόμενη ότι έπεσε από την σκάλα.

Ο γιατρός δεν πείστηκε από την δικαιολογία και πίεσε την γυναίκα να του αποκαλύψει τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης ότι την είχε χτυπήσει ο άνδρας της και ο γιατρός ενημέρωσε την αστυνομία.

Οταν όμως έφτασαν οια στυνομικοί και συνέλαβαν τον σύζυγό της, η γυναίκα δεν παραδέχτηκε ξυλοδαρμό και επέμενε ότι έπεσε από την σκάλα.

Πηγή: skai.gr

