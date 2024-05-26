Άγια… νύχτα η σημερινή στο Σαουθάμπτον! Η ομάδα του Μάρτιν Ράσελ αποδείχτηκε σκληρό καρύδι στον τελικό των «200 εκατομμυρίων», λύγισε 1-0 τη Λιντς και επέστρεψε μετά από μια σεζόν στην Premier League.



Πέταξε στην πρώτη κατηγορία με… Άνταμ Άρμστρονγκ, ο οποίος σκόραρε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης και το 24ο προσωπικό στη σεζόν, σε έναν τελικό γιορτή που φιλοξένησε 85.862 οπαδούς στο «Γουέμπλεϊ».



Ακολούθησε τις Λέστερ και Ίπσουιτς και συμπλήρωσε το παζλ των 20 ομάδων της Premier League για τη νέα σεζόν η Σαουθάμπτον που άφησε στα κρύα του λουτρού τη Λιντς.



Στα του ματς, ηείχε τον έλεγχο του αγώνα στο ξεκίνημα και με διαρκές passing game προσπαθούσε να σπάσει την καλοστημένη άμυνα της Λιντς, η οποία ψαχνόταν στην κόντρα και με τονείχε την πρώτη της φάση στο 7’. Η απάντηση των «Αγίων» ήρθε λίγα λεπτά αργότερα με την εντυπωσιακή επέμβαση του Μελιέ στο φάουλ του, με τον ίδιο παίκτη να παίρνει… ρεβάνς στο 24’ όταν «τρύπησε» κάθετα την άμυνα των «παγωνιών» και ομε φοβερό τελείωμα, σκόραρε το 24ο φετινό του τέρμα για το 1-0 στον τελικό. Το ημίχρονο βγήκε με αυτό το σκορ, αφού στο 41’ οείδε την μπάλα να προσγειώνεται από το… πουθενά μπροστά του μέσα στην περιοχή, αλλά άργησε να τελειώσει τη φάση και δεν κατάφερε να ισοφαρίσει.

Η Λιντς μπήκε αποφασισμένη για να ισοφαρίσει στο δεύτερο μέρος, με την Σαουθάμπτον να δίνει μπάλα και χώρο. Ροντόν και Σάμερσβιλ δεν κατάφερε να κάνουν το 1-1 στο 50’, ενώ στο 68’ ο Ενζονζί σπατάλησε τεράστια ευκαιρία να κλειδώσει την άνοδο! Το ματς είχε γίνει ροντέο, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και τα «παγώνια» άγγιξαν την ισοφάριση, όμως η σουτάρα του Τζέιμς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι σε μια τεράστια ευκαιρία στο 84ο λεπτό.

Τα λεπτά περνούσαν, το γκολ της ισοφάρισης δεν ερχόταν και το τελικό σφύριγμα του ρέφερι Μπρουκς βρήκε παίκτες και επιτελείο της Σαουθάμπτον να γίνονται ένα με τους χιλιάδες οπαδούς τους στην κερκίδα του κατάμεστου Γουέμπλεϊ, πανηγυρίζοντας την επιστροφή στην Permier League.

