Τη δυνατότητα άμεσων πληρωμών μέσω του IRIS payments της ΔΙΑΣ δίνει πλέον στους πελάτες της η Παγκρήτια Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, η υπηρεσία IRIS payments επιτρέπει άμεσα και 24 ώρες το 24ωρο, μεταφορές ποσών σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τον ΑΦΜ του παραλήπτη. To ημερήσιο όριο μεταφορών, αθροιστικά, ανέρχεται στα 500 € .

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας IRIS payments προσφέρεται αποκλειστικά από την Ηλεκτρονική Τραπεζική της Παγκρήτιας, τόσο από τον υπολογιστή όσο και από την εφαρμογή Pancreta Online App.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Appstore, Google Play και Huawei App Gallery.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

