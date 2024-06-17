Λογαριασμός
Δυνατότητα άμεσων πληρωμών μέσω IRIS payments δίνει στους πελάτες της η Παγκρήτια Τράπεζα

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Appstore, Google Play και Huawei App Gallery

Παγκρήτια Τράπεζα

Τη δυνατότητα άμεσων πληρωμών μέσω του IRIS payments της ΔΙΑΣ δίνει πλέον στους πελάτες της η Παγκρήτια Τράπεζα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, η υπηρεσία IRIS payments επιτρέπει άμεσα και 24 ώρες το 24ωρο, μεταφορές ποσών σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τον ΑΦΜ του παραλήπτη. To ημερήσιο όριο μεταφορών, αθροιστικά, ανέρχεται στα 500 € . 

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας IRIS payments προσφέρεται αποκλειστικά από την Ηλεκτρονική Τραπεζική της Παγκρήτιας, τόσο από τον υπολογιστή όσο και από την εφαρμογή Pancreta Online App. 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Appstore, Google Play και Huawei App Gallery.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

