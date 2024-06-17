Τα σημερινά σχόλια του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ περί συνομιλιών για την ανάπτυξη περισσότερων πυρηνικών όπλων συνιστούν κλιμάκωση, εκτίμησε το Κρεμλίνο.

Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε νωρίτερα στην εφημερίδα The Telegraph ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη περισσότερων πυρηνικών όπλων, βγάζοντάς τα από συνθήκες αποθήκευσης και θέτοντάς τα σε ετοιμότητα ενόψει της αυξανόμενης απειλής από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι τα σχόλια του Στόλτενμπεργκ φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με το κοινό ανακοινωθέν της Διάσκεψης για την Ειρήνη στην Ουκρανία ότι όποια απειλή ή χρήση πυρηνικών όπλων μέσα στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη.

"Αυτό δεν είναι τίποτ΄άλλο από μια ακόμη κλιμάκωση της έντασης", σχολίασε ο Πεσκόφ σχετικά με τις δηλώσεις Στόλτενμπεργκ.

Η Ρωσία λέει ότι οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους ωθούν τη διεθνή κοινότητα στο χείλος της πυρηνικής αντιπαράθεσης με το να δίνουν στην Ουκρανία δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα, κάποια εκ των οποίων χρησιμοποιούνται εναντίον του ρωσικού εδάφους.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι με διαφορά οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο καθώς διαθέτουν περίπου το 88% του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.

Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 100 μη στρατηγικά πυρηνικά όπλα B61 ανεπτυγμένα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες--Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Βέλγιο και Ολλανδία-- σύμφωνα με το Δελτίο Ατομικών Επιστημόνων. Άλλα 100 τέτοια διαθέτουν οι ΗΠΑ εντός των συνόρων τους.

Η Ρωσία διαθέτει περί τις 1.558 μη στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές παρότι οι ειδικοί σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού υποστηρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος ακριβώς πόσα είναι λόγω της μυστικότητας.

Αναφορικά με τη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία, την οποία φιλοξένησε η Ελβετία, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι αυτή είχε αμελητέα αποτελέσματα και έδειξε πόσο μάταιες είναι οι συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Τα αποτελέσματα της διάσκεψης είναι "σχεδόν μηδαμινά", είπε χαρακτηριστικά.

Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στο διάλογο με όλες τις χώρες που προτίθενται να το πράξουν και θα συνεχίσει να επικοινωνεί τη θέση της σε αυτές τις χώρες, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Ρωσία προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο αλλά έθεσε προϋποθέσεις για την Ουκρανία --να απαρνηθεί τις ΝΑΤΟϊκές φιλοδοξίες της και να αποσύρει τα στρατεύματά της από τέσσερις περιφέρειες που διεκδικεί η Ρωσία-- κάτι το οποίο το Κίεβο απέρριψε ως συνώνυμο της συνθηκολόγησης.

Ο Πεσκόφ σχολίασε ακόμη και την υπόθεση του Εβαν Γκέρσκοβιτς λέγοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές για μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων που θα περιλαμβάνει τον Αμερικανό δημοσιογράφο της Wall Street Journal τονίζοντας όμως ότι αυτές θα πρέπει να κρατηθούν μακριά από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αρνήθηκε να σχολιάσει γιατί η δίκη του δημοσιογράφου με την κατηγορία της κατασκοπείας στην πόλη Γεκατερίνεμπουργκ των Ουραλίων της Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στις 26 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές, λέγοντας ότι πρόκειται για απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.