Ανάμεσα στα πολλά που ακούγονται κατά καιρούς και από διάφορους για τους εξωγήινους, μία μελέτη ερευνητών του Χάρβαρντ κάνει τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του διαδυκτύου.

Σύμφωνα με εργασία των επιστημόνων του προγράμματος Human Flourishing, εξωγήινα όντα που ονομάζονται «κρυπτογήινα» (Cryptoterrestrials) μπορεί να ζουν ήδη κρυφά ανάμεσα στους ανθρώπους

Αυτές οι οντότητες θα μπορούσαν να ζουν υπογείως, στο φεγγάρι ή «μεταμφιεσμένες» σε ανθρώπους.

Οι 4 κατηγορίες «Κρυπτογήινων»

Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτοί οι «κρυπτογήινοι»θα μπορούσαν να εκδηλωθούν με διάφορες μορφές:

Ανθρώπινοι Κρυπτογήινοι: Απόγονοι ενός αρχαίου ανθρώπινου πολιτισμού που κάποτε άκμασε αλλά τώρα υπάρχει σε μειωμένη κατάσταση.

Ανθρωποειδείς Κρυπτογήινοι: Μη ανθρώπινοι πολιτισμοί, δυνητικά εξελιγμένοι από χερσαία ζώα, ικανοί στη μυστικότητα και την απόκρυψη.

Εξωγήινοι Κρυπτογήινοι: Όντα που προέρχονται από έξω από τη Γη ή από το μακρινό μέλλον, αφομοιωμένα στο περιβάλλον μας.

Μαγικοί Κρυπτογήινοι: Οντότητες με μυστικιστικά χαρακτηριστικά, παρόμοια με πλάσματα της λαογραφίας όπως νεράιδες ή νύμφες, που αλληλεπιδρούν με τον ανθρώπινο κόσμο με μη τεχνολογικούς τρόπους.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, του Χάρβαρντ τονίζουμε, τα UFO που κατα καιρούς παρατηρούνται σε διάφορες τοποθεσίες του πλανήτη, μπορεί να είναι πράγματι εξωγήινα διαστημόπλοια που επισκέπτονται την Γη για να συναντήσουν τους εξωγήινους φίλους τους.

Οι ερευνητές αναφέρουν στην μελέτη τους ότι αναγνωρίζουν τον σκεπτικισμό που επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής , αλλά ζητούν μια ανοιχτόμυαλη εξέταση των ευρημάτων τους.

