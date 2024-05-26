Λογαριασμός
Final Four Fever: Ζωντανά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αμέσως μετά τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας

Λίγο μετά τη λήξη του τελικού ζωντανά στο κανάλ του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο youtube

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός δίνει τη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας και η ομάδα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι πανέτοιμη να μεταφέρει ό,τι θα συμβεί στο Βερολίνο.

Εκτός από την πλήρη κάλυψη μέσω ραδιοφώνου και sport-fm.gr, λίγο μετά τη λήξη του τελικού θα προβληθεί ζωντανά στο youtube η εκπομπή Final Four Fever.

Παρουσιάζουν ο Διονύσης Καππάτος και ο Παναγιώτης Κεφαλάς και συνδέονται φυσικά με Βερολίνο και τους ανταποκριτές στη μεγάλη μάχη, Χρήστο ΡομπόληΓιώργο Πετρίδη και τον Νίκο Ζέρβα.

Αποκλειστικά πλάνα, συνεντεύξεις και σχόλια από την ομάδα του σταθμού που βρίσκεται στο… πόδι για τον μεγάλο τελικό.

Παρακολουθήστε την εκπομπή εδώ:

