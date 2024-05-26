O Παναθηναϊκός δίνει τη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας και η ομάδα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι πανέτοιμη να μεταφέρει ό,τι θα συμβεί στο Βερολίνο.



Εκτός από την πλήρη κάλυψη μέσω ραδιοφώνου και sport-fm.gr, λίγο μετά τη λήξη του τελικού θα προβληθεί ζωντανά στο youtube η εκπομπή Final Four Fever.



Παρουσιάζουν ο Διονύσης Καππάτος και ο Παναγιώτης Κεφαλάς και συνδέονται φυσικά με Βερολίνο και τους ανταποκριτές στη μεγάλη μάχη, Χρήστο Ρομπόλη, Γιώργο Πετρίδη και τον Νίκο Ζέρβα.



Αποκλειστικά πλάνα, συνεντεύξεις και σχόλια από την ομάδα του σταθμού που βρίσκεται στο… πόδι για τον μεγάλο τελικό.



