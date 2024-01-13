Εθνική πόλο γυναικών: «Λύγισε» την Ιταλία, και πετάει για Παρίσι με το χάλκινο μετάλλιο

Έγραψε ιστορία η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών της Ελλάδας! Οι κοριτσάρες της Αλεξίας Καμμένου, με φανταστική άμυνα για 26 λεπτά απέναντι στην Ιταλία, κατάφεραν να επικρατήσουν 7-6 στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Αϊντχόφεν, να πάρουν το χάλκινο μετάλλιο και παράλληλα να «καπαρώσουν» το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το ερχόμενο καλοκαίρι!



Σπουδαία εμφάνιση από την τερματοφύλακα της «γαλανόλευκης» , Ιωάννα Σταματοπούλου, η οποία απέκρουσε πέναλτι στο δεύτερο οκτάλεπτο και έκανε την επέμβαση του αγώνα 30" πριν τη λήξη με το σκορ στο 7-6!

Αυτό είναι το 13ο μετάλλιο της Εθνικής πόλο γυναικών σε όλες της διοργανώσεις με την επιστροφή σε Ολυμπιακούς Αγώνες να είναι γεγονός έπειτα από 16 χρόνια απουσίας!



Το ματς



Πολύ δυναμικό το ξεκίνημα της Εθνικής μας ομάδας, η οποία πήρε άμεσα το προβάδισμα με το εξαιρετικό σουτ της Νίνου για το 1-0. Τα κορίτσια της Αλεξίας Καμμένου βρέθηκαν ξανά με παίκτρια παραπάνω, παίζοντας φανταστική άμυνα με τη Σταματοπούλου να αποκρούει εντυπωσιακά τρεις προσπάθειες των αντιπάλων. Η Ελλάδα κατάφερε ξανά να κερδίσει αποβολή και να φτάσει στο 2-0 με τη Μαργαρίτα Πλευρίτου! Η «γαλανόλευκη» επέμεινε, αλλά μετά από μια χαμένη ευκαιρία της Ξενάκη, η Ιταλία μείωσε με την Πικότσι στο 2-1. Οι Ιταλίδες, έκαναν το δικό τους ντεμαράζ προσπαθώντας να ισοφαρίσουν και αφού η Μπιανκόνι βρήκε δοκάρι, η Ελλάδα απάντησε με γκολ της Ασημάκη για το 3-1 του πρώτου οκταλέπτου!



Μπορεί η Ιταλία να πήρε και το 2ο σπριντ του ματς, όμως η Ελλάδα, πήρε «αέρα» τριών τερμάτων με αριστερό... δυναμίτη από την Ξενάκη! Η ελληνική άμυνα έτρωγε σίδερα, αναγκάζοντας την Ιταλία να μην καταφέρει τρεις φορές να σκοράρει με παίκτρια παραπάνω, αλλά και τη «γαλανόλευκη» να μην εκμεταλλεύεται δυο φορές τις επιθέσεις που είχε αριθμητικό πλεονέκτημα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Μπανκέλι να σημαδεύει από μακριά το δοκάρι και την Εθνική να προηγείται 4-1.



Το τρίτο σπριντ του μικρού τελικού ήταν «γαλανόλευκο» με την Εθνική να κρατάει την Ιταλία στο απόλυτο «μηδέν» για 16 λεπτά, με την Μπιανκόνι να σπάει το ρόδι, για το 4-2. Παρότι η Ελλάδα, μετά το γκολ «αναλαμπή» της Ιταλίας, η Ελλάδα δεν έβρισκε δίχτυα, με την Ελευθερία Πλευρίτου και την Νικόλ Ελευθεριάδου να αστοχούν. Ωστόσο, η Ελλάδα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και μετά από ένα τρομερό μπλοκ της Ξενάκη, η «γαλανόλευκη» σκόραρε με τρομερό σουτ της Ασημάκη για το 5-2 λίγο πριν τη λήξη του οκταλέπτου.



Με το σκορ στο 5-2 και με την Ελλάδα να βρίσκεται μόλις οκτώ λεπτά κοντά στο χάλκινο και το Παρίσι οι παίκτριες της Αλεξίας Καμμένου πήγαιναν σε επιθέσεις εξάντλησης χρόνου με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να βρουν γκολ και με την Ιταλία να μειώνει σε 5-4. Ωστόσο, η μεγάλη ευκαιρία για τη «γαλανόλευκη» με αριθμητικό πλεονέκτημα δυο παικτών δεν πέρασε ανεκμετάλλευτη, με την Ελευθερία Πλευρίτου να κάνει το 6-4. Ωστόσο, οι μαχητικές Ιταλίδες, έφεραν το ματς στα ίσα στα πέντε λεπτά πριν το τέλος με πέναλτι της Αβένιο. Όμως την κρίσιμη στιγμή «μίλησε» η κλάση της Νικόλ Ελευθεριάδου! Με ένα τρομερό σουτ από τα έξι μέτρα, η παίκτρια του Ολυμπιακού έκανε το 7-6 προκαλώντας ξέσπασμα!



Η Ελλάδα πήρε την πρόκριση για το Παρίσι, με μια σπουδαία επέμβαση της Σταματοπούλου και την τεράστια άμυνα στα 20" πριν το τέλος!



Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-0, 1-1, 2-4

