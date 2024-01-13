Μητσοτάκης προς Εθνική πόλο γυναικών: Μας κάνατε όλους υπερήφανους

Τη νίκη της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών με 7-6 επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Αϊντχόφεν χαιρέτισε με ανάρτησή του στο X ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κορίτσια της Εθνικής κατόρθωσαν να πάρουν το χάλκινο μετάλλιο και παράλληλα να «καπαρώσουν» το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Η Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες! Μας κάνατε όλους υπερήφανους. Θερμά συγχαρητήρια!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός.

Η Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες!



Μας κάνατε όλους υπερήφανους. Θερμά συγχαρητήρια! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 13, 2024

Πηγή: skai.gr

