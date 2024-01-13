Λογαριασμός
«Λύγισε» στην κάμερα η Αλεξία Καμμένου: «Ξορκίσαμε 16 χρόνια! Όλο αυτό είναι για την πάρτη των αθλητριών»

Με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυά της η Αλεξία Καμμένου, μετά τη νίκη της Εθνικής πόλο Γυναικών κόντρα στην Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Περήφανη και πανευτυχής με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από την Εθνική πόλο Γυναικών και τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια, ήταν η Αλεξία Καμμένου.

Η προπονήτρια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας συγκρατούσε με δυσκολία τα δάκρυά της για το επίτευγμα της ομάδας, το οποίο τόνισε πως ανήκει εξ ολοκλήρου στις αθλήτριες.

Αναλυτικά όσα είπε η Αλεξία Καμμένου στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είναι μια ιστορική στιγμή. Παλέψαμε σαν Ελληνίδες, δώσαμε την ψυχή μας. Ξορκίζουμε 16 χρόνια. Μεγάλη υπόθεση αυτή, μεγάλη ευθύνη, που σηκώσαμε όλοι όσοι πιστέψαμε σε αυτό. Οι προπονητές κι οι παράγοντες είναι για να αμφισβητούνται, αλλά όταν αυτό γίνεται με αθλήτριες κι έρχεται τέτοια απάντηση, είναι όλη για πάρτη τους. Αυτή η ομάδα θα κάνει σπουδαία πράγματα, γιατί έφυγε όλο αυτό από πάνω τους. Πρωταγωνίστριες είναι οι παίκτριες. Είναι αυτά που έχω μέσα από την ψυχή μου. Για μένα οι αθλήτριες είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, είναι η ζωή μου όλη. Να πω κάτι προσωπικό επί τη ευκαιρία. Είχα την τιμή να είμαι από τη σύσταση της Εθνικής Γυναικών και με αξιώνει ο Θεός να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

