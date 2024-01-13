Ανακοίνωση για το θέμα του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος αποτελεί, ουσιαστικά, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, εξέδωσε η «πράσινη» ΠΑΕ, αποκαλύπτοντας όλο το χρονικό των συζητήσεων με τον Ιταλό γκολκίπερ!



Τις τελευταίες ημέρες είχε διαφανεί ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε αδιέξοδο, με το «τριφύλλι» να υπογραμμίζει στην ανακοίνωση ότι, ενώ έγιναν δεκτές όλες οι απαιτήσεις του παίκτη, ο ίδιος αποφάσισε να μη συνεχίσει στην ομάδα, ανεξαρτήτως οικονομικής προσφοράς. Σημειώνει, δε, η ΠΑΕ: «Σήμερα, πριν την έναρξη της προπόνησης, σε νέα συζήτηση του ποδοσφαιριστή με τον προπονητή, ο ποδοσφαιριστής δήλωσε στον προπονητή ότι θα παραμείνει τελικά με νέο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό και μπορεί να τον υπολογίζει για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ. Όταν, όμως, ήρθε σε αντιπαράσταση με τον τεχνικό διευθυντή, αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει την πρόταση του Προέδρου και όταν του επαναλήφθηκε ότι η ομάδα αποδέχεται όλους του όρους του για ανανέωση και του ζητήθηκε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ανανεώσει»!



Τα παραπάνω, φυσικά, σημαίνουν ότι ο Μπρινιόλι δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πιθανότατα θα προπονείται μόνος του, εκτός αν φύγει τώρα με μεταγραφή. Θυμίζουμε, το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, τη θέση του στην αποστολή θα πάρει ο Ξενόπουλος. Μεταφέροντας το ρεπορτάζ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, πάντως, ο Τάσος Νικολογιάννης υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός κινείται ήδη, προκειμένου να κλείσει τερματοφύλακα τις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση της «πράσινης ΠΑΕ» αναλυτικά



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένη να παραθέσει επίσημα τα γεγονότα, ως έχουν, στο ζήτημα της πολύμηνης προσπάθειας ανανέωσης συμβολαίου του Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Η πρώτη επίσημη πρόταση του Παναθηναϊκού για την ανανέωση συμβολαίου του Μπρινιόλι, έγινε στις αρχές Οκτωβρίου. Η προσφορά αφορούσε διπλασιασμό των αποδοχών συγκριτικά με την τρέχουσα σύμβαση. Δυστυχώς, δεν λάβαμε οποιαδήποτε επίσημη απάντηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας τον Νοέμβριο, ο ατζέντης του Μπρινιόλι δεν παρουσιάστηκε σε κανένα από τα δύο ραντεβού που είχαν κλειστεί τον Δεκέμβριο, ενώ δεν απαντούσε στις επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις.



Αν και δεν υπήρχε καμία τοποθέτηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο Παναθηναϊκός τον μήνα Δεκέμβριο έκανε νέα προσπάθεια και συνάντηση απευθείας με τον ποδοσφαιριστή Μπρινιόλι, χωρίς πάλι να πάρει οποιαδήποτε απάντηση στην καινούργια και ακόμα πιο αυξημένη οικονομικά προσφορά.



Σε μια ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, φτάσαμε την περασμένη Τετάρτη να γίνει ραντεβού του Προέδρου της ΠΑΕ, κ. Γιάννη Αλαφούζου και του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ με τον Μπρινιόλι. Εκεί έγιναν δεκτές από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ οι ως τότε εκπεφρασμένες απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή τόσο ως προς το οικονομικό, όσο και ως προς τη διάρκεια της συνεργασίας. Ο ποδοσφαιριστής δήλωσε ότι αποφάσισε να μην συνεχίσει στον Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως χρηματικής προσφοράς, καθώς είχε αποφασίσει να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Ιταλός τερματοφύλακας μίλησε και με τον προπονητή κ. Φατίχ Τερίμ, στον οποίο και πάλι ήταν αρνητικός ως προς την παραμονή του.

Σήμερα, πριν την έναρξη της προπόνησης, σε νέα συζήτηση του ποδοσφαιριστή με τον προπονητή, ο ποδοσφαιριστής δήλωσε στον προπονητή ότι θα παραμείνει τελικά με νέο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό και μπορεί να τον υπολογίζει για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ. Όταν, όμως, ήρθε σε αντιπαράσταση με τον τεχνικό διευθυντή, αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει την πρόταση του Προέδρου και όταν του επαναλήφθηκε ότι η ομάδα αποδέχεται όλους του όρους του για ανανέωση και του ζητήθηκε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ανανεώσει.



Παρόλο που ο Σύλλογος στήριξε έμπρακτα και με κάθε τρόπο τον ποδοσφαιριστή σε μια περίοδο αγωνιστικής κάμψης, η οποία στοίχισε πολύ ακριβά βαθμολογικά, ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να επιδείξει την ανωτέρω περιγραφείσα συμπεριφορά, την παραμονή μάλιστα ενός κρισιμότατου αγώνα».

