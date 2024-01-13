Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρουσίασε το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια ιστορίας της η ΑΕΚ - Δείτε βίντεο

Το επετειακό σήμα για τα 100 χρονιά ιστορίας της παρουσίασε η ΑΕΚ

ΑΕΚ

Ιδιαίτερο είναι το 2024 για την ΑΕΚ, αφού στις 13 Απριλίου οι «κιτρινόμαυροι» κλείνουν ένα αιώνα ζωής!

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, όπως είχαν προαναγγείλει από χτες (12/01), αποκάλυψαν με εντυπωσιακό βίντεο το απόγευμα του Σαββάτου (13/01) και συγκεκριμένα στις 19:24 το επετειακό σήμα του συλλόγου για τα 100 χρόνια ιστορίας.

Μέσω του επίσημου καναλιού της στο Youtube αποκάλυψε η ΑΕΚ το σήμα για τα 100 χρόνια ιστορία της:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark