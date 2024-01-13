Ιδιαίτερο είναι το 2024 για την ΑΕΚ, αφού στις 13 Απριλίου οι «κιτρινόμαυροι» κλείνουν ένα αιώνα ζωής!



Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, όπως είχαν προαναγγείλει από χτες (12/01), αποκάλυψαν με εντυπωσιακό βίντεο το απόγευμα του Σαββάτου (13/01) και συγκεκριμένα στις 19:24 το επετειακό σήμα του συλλόγου για τα 100 χρόνια ιστορίας.



Μέσω του επίσημου καναλιού της στο Youtube αποκάλυψε η ΑΕΚ το σήμα για τα 100 χρόνια ιστορία της:

