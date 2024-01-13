Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εισβολή οπαδών της Ρέντινγκ στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή του αγώνα με την Πορτ Βέιλ - Βίντεο

Διακοπή στην αναμέτρηση της Ρέντινγκ με την Πορτ Βέιλ για την τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, με φίλους της πρώτης να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης!

Ρέντινγκ

Σκηνές που δεν βλέπουμε συχνά στα γήπεδα της Αγγλίας, παρακολουθήσαμε στην αναμέτρηση της Ρέντινγκ με την Πορτ Βέιλ, για την τρίτη κατηγορία του Νησιού!

Με τον σύλλογο της Ρέντινγκ να βρίσκεται εδώ και καιρό σε δεινή οικονομική κατάσταση και με την ομάδα να βρίσκεται κολλημένη εντός της ζώνης του υποβιβασμού στην League One, οι φίλαθλοι εκφράζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη δυσαρέσκειά τους προς τη διοίκηση!

Πλέον, φαίνεται πως η οργή τους ξεχείλισε, αφού στο 20ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της ομάδας του με την Πορτ Βέιλ, εκατοντάδες φίλαθλοι εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο, σε μία κίνηση-ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που συνεχίζει να βασανίζει την αγαπημένη τους ομάδα.

Με τους φιλάθλους να μην αποχωρούν, το παιχνίδι δεν μπορούσε να συνεχιστεί και πλέον μένει να δούμε αν και πότε θα συνεχιστεί.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark