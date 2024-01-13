Σκηνές που δεν βλέπουμε συχνά στα γήπεδα της Αγγλίας, παρακολουθήσαμε στην αναμέτρηση της Ρέντινγκ με την Πορτ Βέιλ, για την τρίτη κατηγορία του Νησιού!



Με τον σύλλογο της Ρέντινγκ να βρίσκεται εδώ και καιρό σε δεινή οικονομική κατάσταση και με την ομάδα να βρίσκεται κολλημένη εντός της ζώνης του υποβιβασμού στην League One, οι φίλαθλοι εκφράζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη δυσαρέσκειά τους προς τη διοίκηση!

Πλέον, φαίνεται πως η οργή τους ξεχείλισε, αφού στο 20ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της ομάδας του με την Πορτ Βέιλ, εκατοντάδες φίλαθλοι εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο, σε μία κίνηση-ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που συνεχίζει να βασανίζει την αγαπημένη τους ομάδα.



Με τους φιλάθλους να μην αποχωρούν, το παιχνίδι δεν μπορούσε να συνεχιστεί και πλέον μένει να δούμε αν και πότε θα συνεχιστεί.

Reading's League One match with Port Vale has been suspended after a pitch invasion by home fans protesting against the club's ownership. The banner at the front reads "Dai Yongge Out". pic.twitter.com/SM1eoMIbmw — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 13, 2024

Reading fans protest again at the club's owners by throwing tennis balls onto the pitch and then invading after 20 minutes👏 pic.twitter.com/4edlqCe6v9 — Football Away Days (@AwayDays_) January 13, 2024

🚨❌ The Reading-Port Vale match has been suspended. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Reading fans invaded the pitch in protest against the club's ownership. pic.twitter.com/NPZ6UrRVKG — EuroFoot (@eurofootcom) January 13, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.