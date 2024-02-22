Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόβλημα με τον Κώστα Παπανικολάου στην Εθνική: Μαγνητική για ενοχλήσεις στη γάμπα

Ενοχλήσεις στη γάμπα για τον Παπανικολάου, εξαιρετικά αμφίβολος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας

Παπανικολάου

Πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική ομάδα και... κατ' επέκταση και στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Παπανικολάου. Ο αρχηγός ένιωσε ενοχλήσεις στην δεξιά γάμπα και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο 34χρονος φόργουορντ είναι πλέον εξαιρετικά αμφίβολος τουλάχιστον για τον αυριανό αγώνα με την Τσεχία στο ΣΕΦ για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αναμένουν νεότερα για την κατάστασή του εν όψει ου αγώνα της επόμενης Παρασκευής με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική ομάδα έχασε ήδη χθες με τραυματισμό τον Λευτέρη Μποχωρίδη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Παπανικολάου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark