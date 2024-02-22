Πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική ομάδα και... κατ' επέκταση και στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Παπανικολάου. Ο αρχηγός ένιωσε ενοχλήσεις στην δεξιά γάμπα και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται.



Όπως γίνεται αντιληπτό, ο 34χρονος φόργουορντ είναι πλέον εξαιρετικά αμφίβολος τουλάχιστον για τον αυριανό αγώνα με την Τσεχία στο ΣΕΦ για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αναμένουν νεότερα για την κατάστασή του εν όψει ου αγώνα της επόμενης Παρασκευής με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας.



Υπενθυμίζεται πως η ελληνική ομάδα έχασε ήδη χθες με τραυματισμό τον Λευτέρη Μποχωρίδη.

Ο Κώστας Παπανικολάου υποβλήθηκε σήμερα σε μαγνητική τομογραφία λόγω ενοχλήσεων που νιώθει στο δεξιό γαστροκνήμιο και αναμένονται τα αποτελέσματα @Eurobasket #Eurobasket #PantaDipla #MakeYourMark #HellasBasketball🏀🇬🇷 February 22, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.