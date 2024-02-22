Ζήστε τις μάχες της 24ης στροφής του πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο (24/02) με δύο αναμετρήσεις. Στις 19:00 η πρωτοπόρος ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ανεβασμένη Λαμία και 30 λεπτά αργότερα παίζουν Πανσερραϊκός-Ατρόμητος.

Την Κυριακή (25/02) η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, σας φέρνει όλη την δράση με back to back μεταδόσεις που ξεκινούν από τις 16:30 με το παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗ. Ακολουθεί στις 17:00 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ στις 18:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον πάντα επικίνδυνο Αστέρα Τρίπολης.

Στις 19:30 ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο και η αυλαία της ημέρας πέφτει στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 20:00, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της αγωνιστικής, σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τις απόψεις των ακροατών.

