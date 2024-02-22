Με οργισμένο τρόπο αντέδρασε ο ΠΑΟΚ στην ποινή που του επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ.



Αφότου γνωστοποιήθηκε η απόφαση της επιτροπής για διεξαγωγή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών (εξαιτίας των κροτίδων και των μπουκαλιών στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό), ο «δικέφαλος του Βορρά» εξέδωσε ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε αυτή λοιπόν χαρακτηρίζειτην τιμωρία, τονίζει ότι είναιτου νόμου και αφού αφήνει αιχμές για τον, δηλώνει αποφασισμένος να την προσβάλλει στα«Είναι αδιανόητη, αυθαίρετη, καταχρηστική και ύποπτη η τιμωρία του ΠΑΟΚ με ποινή κεκλεισμένων των θυρών στην πρεμιέρα των πλέι οφ για κροτίδα που σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας “πυροδοτήθηκε εντός της κερκίδας”, κίνηση όχι κολάσιμη με βάση τον νέο νόμο.Ο παρατηρητής της ΔΕΑΒ αγνόησε και το γράμμα του νόμου, που προβλέπει τιμωρία για ρίψη κροτίδας, αγνόησε ωστόσο και το πνεύμα του νόμου, καθώς σε μια κατάμεστη Τούμπα, σε αγώνα ντέρμπι υψηλής έντασης και με αρνητική για την ομάδα μας εξέλιξη, δεν σημειώθηκε το παραμικρό.Αντί λοιπόν να ενθαρρύνουμε την άψογη συμπεριφορά και τη συνεργασία των οπαδών, τιμωρούμε κάτι που ούτε ο νόμος προβλέπει, προφανώς για να αποδείξουμε ότι τα αμήχανα μέτρα του Υφυπουργού αθλητισμού δεν ήταν απλά μια υποκριτική τρύπα στο νερό.Και προφανώς ο κ. Βρούτσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι άνθρωποι στους οποίους έδωσε υπερεξουσίες, είναι οι ίδιοι οπαδοί ομάδων, όπως ο Αριστείδης Μπέκος που ήταν ο παρατηρητής ΔΕΑΒ στον εν λόγω αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και μια απλή βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετή για να αντιληφθεί και ο κάθε αδαής, γιατί εξαντλεί το περιθώριο εξουσίας του εναντίον του ΠΑΟΚ.Πρέπει όλοι να αντιληφθούν το εξής: Κάνουμε τιτάνιο αγώνα να έχουμε σύμμαχο τον κόσμο στην προσπάθεια κατά της βίας και το πετυχαίνουμε. Ο κόσμος μας έδειξε τεράστια αυτοσυγκράτηση και ανέχθηκε ταλαιπωρία για να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Προσπαθούμε να εξαλείψουμε ακόμη και ανεπαίσθητες κινήσεις που δίνουν το δικαίωμα στους Μπέκους αυτού του κόσμου να γίνουν σερίφηδες στην πλάτη μας.Δεν θα ανεχθούμε από την Πολιτεία όμως να συνεχίζει να μας βάζει εμπόδια με τον παραλογισμό και την ανισονομία στις αποφάσεις. Θα προσβάλλουμε άμεσα την απόφαση στα διοικητικά δικαστήρια και ευελπιστούμε πως θα επικρατήσει η κοινή λογική. Καλούμε για άλλη μια φορά τον κόσμο μας να καταλάβει ότι παλεύουμε απέναντι σε όλους, να σταθεί δίπλα μας και να αποτελέσει την ασπίδα του Συλλόγου.ΥΓ. Ο υφυπουργός αθλητισμού έχει το εύκολο έργο να αποδειχθεί καλύτερος από έναν προκάτοχο που -αφού δεν το κατάφερε στο υφυπουργείο αθλητισμού- τώρα κόβει την Ελλάδα στα δυο εξοργίζοντας τους αγρότες. Μέχρι στιγμής ακόμη και αυτόν τον χαμηλό πήχη, δείχνει να μην μπορεί να υπερκεράσει ο κ. Βρούτσης».

