Πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στον Αχιλλέα Μπέο ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ.



Η επιτροπή, η οποία αποφάσισε την τιμωρία του ΠΑΟΚ για την κροτίδα και τα μπουκάλια στο ματς με τον Ολυμπιακό, επέβαλε χρηματική ποινή στον ισχυρό άνδρα του Βόλου. Ο λόγος είναι η συμπεριφορά του προς τον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, Ανδρέα Τετέι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναμέτρησης στην Καισαριανή.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ασκηθείστον Αχιλλέα από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να απειλείται με βαριά τιμωρία, τόσο ο ίδιος όσο και ο Βόλος.“1) Διοικητική κύρωση (πρόστιμο) δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στον κ. Μπέο Αχιλλέα για τη συμπεριφορά απέναντι στον ποδοσφαιριστή κ. Αντρέα Τετέι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ Κηφισιά – ΠΑΕ Βόλος για το πρωτάθλημα της Super League, που διεξήχθη στις 11/02/2024 στο δημοτικό γήπεδο Καισαριανής, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν.5085/2024”.

