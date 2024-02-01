Αθανασίου: «Έφτασε ο κόμπος στο χτένι με Λουτσέσκου – Γεμίζει το οπλοστάσιο του Τερίμ»

Για το εξώδικο του Παναθηναϊκού στον Ραζβάν Λουτσέσκου, τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση η ΠΑΕ, αλλά και την έναρξη της προετοιμασίας του «τριφυλλιού» ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μίλησε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM.



Για το εξώδικο στον Ραζβάν Λουτσέσκου: «Η είδηση της ημέρας αφορά το εξώδικο του Παναθηναϊκού στον Λουτσέσκου. Μια φορά λες ok, δυο ok, τρεις, 20 κλπ. Μπορεί να είναι και παραπάνω οι αναφορές στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο. Εγώ δε λέω οι προπονητές να είναι ξύλινοι, όμως εδώ έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Δεν μπορεί ένας προπονητής μιας πολύ μεγάλης ομάδας να λέει για άλλη ομάδα ότι κλέβει και ειδικά όταν αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι και γι αυτό στάλθηκε αυτό το εξώδικο. Ο Παναθηναϊκός καλά έκανε, μήπως και σταματήσει κάποια στιγμή ο Λουτσέσκου».

Για την προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Άρχισε σήμερα η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια να πετάξει ούτε μισό βαθμό. Η ομάδα έχει επιστροφές. Σήμερα προπονήθηκαν Ιωαννίδης και Χουάνκαρ και τέθηκαν στη διάθεση του Φατίχ Τερίμ. Θα δούμε αν θα ξεκινήσουν ή όχι. Χθες υπήρξε και η επιστροφή του Παλάσιος και ο Αργεντινός ήταν καλός. Είναι ένα ευχάριστο νέο για τον Παναθηναϊκό. Αρχίζει να γεμίζει το οπλοστάσιο του Τερίμ».



Ο Αθανασίου, τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει τώρα ο Μπερνάρ και υπογράμμισε ότι το πιθανότερο σενάριο για το καλοκαίρι είναι ο παίκτης να επιστρέψει στη Βραζιλία.



