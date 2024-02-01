Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μπιελ από τον Ολυμπιακό η Άουγκσμπουργκ

Επίσημη μορφή πήρε η μετακίνηση του Πεπ Μπιέλ στην Άουγκσμπουργκ! Ο γερμανικός σύλλογος, προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού από τον Ολυμπιακό ως το φινάλε της σεζόν, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που η μεταγραφή πραγματοποιήθηκε μετά από συζητήσεις με τους υπεύθυνους. Η Άουγκσμπουργκ είναι ένας φιλόδοξος και οικογενειακός σύλλογος όπου θα ήθελα να χτίσω πάνω στην επιτυχημένη μου περίοδο στην Κοπεγχάγη. Φυσικά, βοηθάει το γεγονός ότι συναντώ τον Τζες, έναν προπονητή που ξέρει ακριβώς πώς να χρησιμοποιήσει καλύτερα τις δυνάμεις μου», ανέφερε ο Μπιέλ.

Όπως έγινε γνωστό μέσω της ανακοίνωσης, ο Ισπανός επιθετικός πήρε τη φανέλα με το νούμερο «11».

