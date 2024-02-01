Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μπιελ από τον Ολυμπιακό η Άουγκσμπουργκ

Στην Άουγκσμπουργκ και την Bundesliga θα συνεχίσει ως το φινάλε της σεζόν ο Πεπ Μπιέλ, αφού παραχωρήθηκε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός

Επίσημη μορφή πήρε η μετακίνηση του Πεπ Μπιέλ στην Άουγκσμπουργκ! Ο γερμανικός σύλλογος, προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού από τον Ολυμπιακό ως το φινάλε της σεζόν, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που η μεταγραφή πραγματοποιήθηκε μετά από συζητήσεις με τους υπεύθυνους. Η Άουγκσμπουργκ είναι ένας φιλόδοξος και οικογενειακός σύλλογος όπου θα ήθελα να χτίσω πάνω στην επιτυχημένη μου περίοδο στην Κοπεγχάγη. Φυσικά, βοηθάει το γεγονός ότι συναντώ τον Τζες, έναν προπονητή που ξέρει ακριβώς πώς να χρησιμοποιήσει καλύτερα τις δυνάμεις μου», ανέφερε ο Μπιέλ.

Όπως έγινε γνωστό μέσω της ανακοίνωσης, ο Ισπανός επιθετικός πήρε τη φανέλα με το νούμερο «11».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο Μεταγραφή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark