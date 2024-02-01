Ολυμπιακός: Με Πετρούσεφ στη 12άδα κόντρα στην Μπάγερν

Ενισχυμένος στο Μόναχο και στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Φίλιπ Πετρούσεφ για το ματς της 25ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με τον Σέρβο να ξεπερνά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.



Κάτι για το οποίο σας είχε προϊδεάσει μέσα από τα ρεπορτάζ του στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Νίκος Ζέρβας.

Κάπως έτσι, η τριάδα των ψηλών για το σημερινό παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους» θα αποτελείται από τους Φίλιπ Πετρούσεφ, Μόουζες Ράιτ και Λουκ Σίκμα.Αντιθέτως, εκτός δωδεκάδας έμεινε ο

