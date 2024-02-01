Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός απέστειλε σε εξώδικο προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου, προκειμένου να σταματήσει, αλλά και να ανακαλέσει τις συνεχιζόμενες δημόσιες τοποθετήσεις του, που προσβάλλουν, όπως έλεγαν οι «πράσινοι», στον μέγιστο βαθμό τον σύλλογό μας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία απαντάει στην κίνηση του «τριφυλλιού» και τονίζει πως θα είναι στο πλευρό του Ρουμάνου τεχνικού!

Μεταξύ άλλων σημειώσει πως ο Λουτσέσκου «έχει την πλήρη αποδοχή, υποστήριξη και εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και όποια νομική κίνηση του Παναθηναϊκού θα έχει απέναντί του τον ΠΑΟΚ και όχι τον ίδιο».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με την αποστολή εξωδίκου στον προπονητή μας, προχωράει σε μια πρωτοφανή κωμική κίνηση, νομίζοντας πως έτσι θα σταματήσουν να ακούγονται οι αλήθειες οι οποίες αποτυπώνονται στα πέναλτι που έχει κερδίσει η κάθε ομάδα και τα εις βάρος της τη φετινή σεζόν και όχι μόνο.

Ο προπονητής και άνθρωπος Ράζβαν Λουτσέσκου έχει την πλήρη αποδοχή, υποστήριξη, εκτίμησή μας και οποιαδήποτε νομική κίνηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει απέναντί της την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και όχι εκείνον. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα εργάζεται πάντα για διαφάνεια και ειλικρίνεια και θα προστατεύει το δικαίωμα όλων για τις αξιολογικές τους κρίσεις.

Οι δηλώσεις του προπονητή μας δεν δυσφήμησαν ποτέ κανέναν Παναθηναϊκό, αλλά τους διαιτητές που τον προστάτευσαν, σύμφωνα με την αξιολογική κρίση του προπονητή και είναι αυτονόητο πως οι δηλώσεις του προπονητή μας ταυτίζονται με τις απόψεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναρωτιόμαστε αν τελικά υπάρχει σύστημα διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως καταγγέλλει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ακόμη και στο ίδιο εξώδικο, που καλεί έναν άνθρωπο να ανακαλέσει τις διαμαρτυρίες του για ένα σύστημα διαφθοράς.

Σε κάθε περίπτωση, και ενόψει των τεσσάρων αγώνων μεταξύ των δυο ομάδων ως το τέλος της σεζόν, σε γεμάτα γήπεδα και κρίσιμα για τους εγχώριους τίτλους, ευχόμαστε αφενός να επικρατήσει ψυχραιμία και αφετέρου να μην δικαιωθούν πικρά οι απόψεις μας».

