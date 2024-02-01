Λογαριασμός
Κοντά στη Βερόνα ο Κώστας Μανωλάς

Στην Ιταλία θα επιστρέψει, όπως φαίνεται, ο Κώστας Μανωλάς, αφού είναι πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία με τη Βερόνα

Μανωλάς

Επιστρέφει στην Ιταλία ο Κώστας Μανωλάς. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος προ εβδομάδων από την Σάρτζα και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Βερόνα κινήθηκε δυναμικά και κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση του 32χρονου στόπερ, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα υπογράψει τα επόμενα 24ωρα στην Ελλάς.

Μανωλάς θα αγωνιστεί και πάλι στη Serie A μετά από δύο χρόνια, έχοντας φορέσει νωρίτερα τη φανέλα της Νάπολι και της Ρόμα. Θα υπογράψει ως το τέλος της σεζόν, με την προοπτική ανανέωσης για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα.

Με τη Σάρτζα ο Έλληνας αμυντικός έγραψε 42 ματς.

