Κοντά στη Βερόνα ο Κώστας Μανωλάς

Επιστρέφει στην Ιταλία ο Κώστας Μανωλάς. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος προ εβδομάδων από την Σάρτζα και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.



Η Βερόνα κινήθηκε δυναμικά και κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση του 32χρονου στόπερ, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα υπογράψει τα επόμενα 24ωρα στην Ελλάς.



O Μανωλάς θα αγωνιστεί και πάλι στη Serie A μετά από δύο χρόνια, έχοντας φορέσει νωρίτερα τη φανέλα της Νάπολι και της Ρόμα. Θα υπογράψει ως το τέλος της σεζόν, με την προοπτική ανανέωσης για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα.



Με τη Σάρτζα ο Έλληνας αμυντικός έγραψε 42 ματς.

#Calciomercato | 🔥 L'#HellasVerona non molla Kostas #Manolas.



Parti vicine e c'è fiducia per la chiusura. Il difensore greco può arrivare anche da domani, dato che è svincolato.



Fonte: @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/mzbuJlUujj February 1, 2024

