Εξώδικο του Παναθηναϊκού στον Ραζβάν Λουτσέσκου

Στην αντεπίθεση μέσω της νομικής οδού περνά ο Παναθηναϊκός για τις συνεχιζόμενες δημόσιες τοποθετήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου εις βάρος του «τριφυλλιού»!

Η «πράσινη» ΠΑΕ απέστειλε εξώδικο στον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, προκειμένου να σταματήσει, αλλά και να ανακαλέσει όσα έχει πει και προσβάλλουν, όπως τονίζουν στον Παναθηναϊκό, «στον μέγιστο βαθμό τον σύλλογό μας».

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έλεγαν χαρακτηριστικά: Αρχής γενομένης από την κρυστάλλινη και πεντακάθαρη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ρουμάνος προπονητής αλλοιώνει συστηματικά την πραγματικότητα, εφευρίσκοντας μονίμως εναντίον της ομάδας του διαιτητικές αποφάσεις, κάνοντας, παράλληλα, λόγο για δήθεν εύνοια του Παναθηναϊκού».

Και συνεχίζουν: «Δεν χρειάζεται να τονιστεί το πόσο έχει υποφέρει ο Παναθηναϊκός από τη ''δράση'' του παρασκηνίου και αυτονόητα πόσο τον προσβάλει οποιαδήποτε ταύτιση ή σύνδεση με μεθόδους ξένες προς εμάς.

Όλο αυτό το διάστημα κάναμε μεγάλη υπομονή, αλλά επειδή το ποτήρι ξεχείλισε, χρησιμοποιούμε τον μοναδικό τις τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα χρόνια πορευόμαστε, αυτόν της νομικής υπεράσπισης για την αποκατάσταση της πραγματικής αλήθειας και όχι των προσβλητικών αφηγημάτων».

