ΑΕΚ: Σήμερα κρίνεται για τρεις εν όψει Παναθηναϊκού

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία για το αυριανό πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena (20:30) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν καλά πως με νίκη θα γίνουν αφεντικό για τον τίτλο, ενώ αν κερδίσουν και τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια θα είναι αγκαλιά με το back-to-back πρωτάθλημα.

Ο Ματίας Αλμέιδα είδε χθες με χαμόγελο να τίθενται ξανά στη διάθεσή του ο Λιβάι Γκαρσία και ο Πέτρος Μάνταλος. Ο πρώτος είχε αντιμετωπίσει κάποια μυϊκά προβλήματα από το ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αλλά πλέον είναι καλά, ενώ ο δεύτερος είχε χάσει το παιχνίδι στην έδρα του Άρη λόγω ενός χτυπήματος. Αμφότεροι θα είναι στην αποστολή, αλλά δύσκολα στην ενδεκάδα. Πάντως ο Αργεντινός προπονητής ξέρει πως μπορεί να έχει δύο γερά «χαρτιά» στα χέρια για να ρίξει στη μάχη, πιθανότατα ως αλλαγή.

Πάντως τρία ερωτηματικά παραμένουν. Ο Νόρντιν Άμραμπατ που αποχώρησε από το ματς της Κυριακής με ενοχλήσεις, θα δοκιμάσει σήμερα να δει πώς είναι. Δεν έχει κάτι σοβαρό πάντως και λόγω και της γερής κράσης του το πιθανότερο είναι να είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, πιο… περίπλοκη είναι η κατάσταση για τον Αρόλντ Μουκουντί και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που έμειναν και χθες εκτός κανονικού προγράμματος. Σήμερα θα υπάρχει πιο σαφής εικόνα για αμφότερους, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, τουλάχιστον για το βασικό σχήμα.

Σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα, ο Ορμπελίν Πινέδα σίγουρα θα επιστρέψει σε αυτή, ενώ υποψηφιότητα θέτει και ο Λάζαρος Ρότα.

