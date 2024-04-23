Λογαριασμός
Σοκαριστικό περιστατικό στην Κολομβία: Πέταξαν μαχαίρι σε παίκτη που εκτελούσε κόρνερ - Δείτε βίντεο

Ο Πάμπλο Τσεπελίνι της Ατλέτικο Νασιονάλ τραυματίστηκε-ευτυχώς ελαφρά-από μαχαίρι που του πέταξαν από την κερκίδα

Κολομβία ποδοσφαιρικός αγώνας

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό βίας έρχεται από τα γήπεδα της Κολομβίας.

Στο 92ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ατλέτικο Νασιονάλ με την Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν, ο Πάμπλο Τσεπελίνι ετοιμαζόταν να εκτελέσει κόρνερ, όταν δέχτηκε ένα αντικείμενο στο κεφάλι.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, επρόκειτο για ένα μαχαίρι, που ευτυχώς δεν τον πέτυχε με την πλευρά της λεπίδας και απλώς του προκάλεσε ένα ελαφρύ τραύμα. Ο αγώνας διακόπηκε αλλά μόνο προσωρινά και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 2-2.

«Έχω ένα πρήξιμο στο κεφάλι, πονάω λίγο και είχα λίγη αιμορραγία, αλλά δεν επρόκειτο για κάτι πολύ σοβαρότερο, που θα απαιτούσε ράμματα. Μην ανησυχείτε, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο», είπε μετά το ματς ο Ουρουγουανός άσος.

