Παναθηναϊκός: «Βόμβα» με παίκτη της Μακάμπι πριν το Game 1

Απίστευτο, δείτε ποιον παίκτη χάνει η Μακάμπι πριν το Game 1 με τον Παναθηναϊκό

ΠΑΟ Μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τρίτη (23/4) την ομάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την ομάδα από το Ισραήλ και θέλουν φυσικά την νίκη, για να ξεκινήσουν με το δεξί την διαδικασία των playoff. Ωστόσο η ομάδα των Ισραηλινών παρόλα αυτά λίγο πριν τον αγώνα με το «τριφύλλι», μαθαίνουν πως από του χρόνου, χάνουν ένα πολύ σημαντικό παίκτη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
