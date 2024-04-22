Και επίσημα τέλος από τον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα αποτελεί πλέον ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η ομάδα των Ιωαννίνων ανακοίνωσε ότι έκανε αποδεκτή την παραίτησή του την οποία και υπέβαλλε μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ο τεχνικός της ομάδας μας, Μιχάλης Γρηγορίου, υπέβαλλε την παραίτηση του η οποία έγινε αποδεκτή.

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 θα ήθελε να ευχαριστήσει τόσο τον ίδιο όσο και το επιτελείο του και τους εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

Για τα επόμενα δύο εναπομείνοντα παιχνίδια της σεζόν την τεχνική ηγεσία αναλαμβάνει ο Γιώργος Γεωργουλόπουλος με συνεργάτες τους Τάσο Ανθυμιάδη και Δημήτρη Χαρίση (γυμναστής), ενώ στο προπονητικό τιμ θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Παγανιάς ως προπονητής τερματοφυλάκων.

Παράλληλα, ήδη, ξεκίνησε η αναζήτηση του επόμενου προπονητή όπως και ο σχεδιασμός ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

