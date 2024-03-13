"Ουδέν θέμα συμμετοχής Ελλήνων αξιωματικών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ ή «σε εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία» υπάρχει, όπως προκύπτει τόσο από τον χρόνο εκκίνησης των συνομιλιών με τις ΗΠΑ (2015 και 2019 αντίστοιχα), αλλά και από τις ρητές διασφαλίσεις που υπάρχουν.

Αυτό διευκρινιζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας , με αφορμή τα δημοσιεύματα για τα μνημόνια που κατατέθηκαν στη Βουλή για την τοποθέτηση Προσωπικού 'Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ και την απόσπαση/ τοποθέτηση ελληνικού Προσωπικού 'Αμυνας σε Μονάδες της USAREUR (των Αμερικάνικων Δυνάμεων στην Ευρώπη).

Στα άρθρα 3.5 και 3.6 και των δύο Μνημονίων αναφέρεται ρητά ότι το τοποθετούμενο προσωπικό δε θα συμμετέχει σε ασκήσεις, πολιτικο-στρατιωτικές δράσεις καθώς και σε υπηρεσιακές τοποθετήσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επίσης με την ίδια ανακοίνωση διευκρινίζονται τα εξης :

- Τα Μνημόνια προωθούν απολύτως το εθνικό συμφέρον και γίνονται με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, Συμβάλλουν στην εδραίωση της στρατηγικής αμυντικής εταιρικής σχέσης Ελλάδος - ΗΠΑ και στην εμπέδωση διεθνώς του ρόλου της χώρας μας ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή,

- Προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε θέσεις της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, όπως και η δυνατότητα τοποθέτησης/ απόσπασης τριών Ελλήνων Στρατιωτικών σε Μονάδες της USAREUR (των Αμερικάνικων Δυνάμεων στην Ευρώπη). Στόχος η απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας στα αντίστοιχα Επιτελεία, όπως και απαραίτητης τεχνογνωσίας για τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στη χώρα μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα.

- Πρόκειται για άσκηση μονομερούς δικαιώματος της Ελλάδας, καθώς η τοποθέτησή τους γίνεται σε μη αμοιβαία βάση και οι ΗΠΑ δεν αποκτούν αξίωση τοποθέτησης ανάλογου προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας.

- Η διαδικασία συνομολόγησης ξεκίνησε, αναφορικά με τη Συμφωνία τοποθέτησης δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε θέσεις στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ το 2019, ενώ για την τοποθέτηση/απόσπαση τριών Ελλήνων στρατιωτικών σε μονάδες της USAREUR (των Αμερικάνικων Δυνάμεων στην Ευρώπη) ξεκίνησε το 2015, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Και η δεύτερη συμφωνία κρίθηκε εθνικά συμφέρουσα από την παρούσα κυβέρνηση και συνεχίσθηκε η διαδικασία για την ολοκλήρωσή της."

