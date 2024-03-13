Η ελληνική φρεγάτα «Ύδρα» είχε την πρώτη της εμπλοκή σήμερα Τετάρτη 13 Μαρτίου στον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο της επιχείρησης της EUNAVFOR ASPIDES.

Συγκεκριμένα, η φρεγάτα ΥΔΡΑ τις πρωινές ώρες την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στον Κόλπο του Άντεν, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, έβαλε με πυροβόλο εναντίον 2 Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» απέπλευσε από το Ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις 26 Φεβρουαρίου, μετά την έγκριση του ΚΥΣΕΑ και στις 3 Μαρτίου 2024 αναπτύχθηκε στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και εντάχθηκε στην Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» (EUNAVFOR ASPIDES), η οποία έχει εντολή να προστατεύει τη ναυτιλία από επιθέσεις στη θάλασσα ή στον αέρα.

Πηγή: skai.gr

