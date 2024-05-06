Απεργία στην ιταλική RAI κατά της λογοκρισίας

Οι δημοσιογράφοι της ιταλικής δημόσιας ραδιοφωνίας-τηλεόρασης Rai απεργούν σήμερα με κύριο αίτημα την διασφάλιση της πολυφωνίας και της ελευθερία της έκφρασης.Την απεργία προκήρυξε το συνδικάτο Usigrai, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι 1.800 δημοσιογράφοι από τους περίπου 2.000 που απασχολεί ο ιταλικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός. Οι υπόλοιποι ανήκουν στο κεντροδεξιάς κατεύθυνσης συνδικάτου Unirai και σήμερα δουλεύουν κανονικά.



Οι Ιταλοί λειτουργοί της ενημέρωσης που σήμερα αποφάσισαν να «σταυρώσουν τα χέρια» υπογραμμίζουν ότι κινητοποιούνται «για να υπερασπίσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα απ’ την προσπάθεια μαζικού ελέγχου της ενημέρωσης από μέρους της πολιτικής». Ζητούν να διασφαλιστεί παράλληλα «η πλουραλιστική, ισορροπημένη και αξιόπιστη ενημέρωση».

Οι αναφορές των δημοσιογράφων στην Ιταλία αφορούν τις επικρίσεις για λογοκρισία που κατήγγειλαν γνωστοί τραγουδιστές στο τελευταίο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σανρέμο, στην αποχώρηση γνωστών παρουσιαστών και δημοσιογράφων, στην ακύρωση της συμμετοχής του συγγραφέα Αντόνιο Σκουράτι σε εκπομπή με θέμα τον φασισμό και των νεοφασισμό και στην μείωση των ποσοστών τηλεθέασης.Από την μεριά της, η Rai απαντά ότι οι απεργοί «διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες ζημιώνουν την όλη εικόνα της επιχείρησης» και ότι «η απεργιακή αυτή κινητοποίηση έχει πολιτικά και ιδεολογικά κίνητρα».Είναι σαφές ότι οι τόνοι της αντιπαράθεσης έχουν ανέβει αισθητά. Στο πολωμένο αυτό κλίμα, η Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι υπερασπίζει τους λιγοστούς δημοσιογράφους που σήμερα αποφάσισαν να μην απεργήσουν, ενώ η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων, απαντά ότι «η διοίκηση της Rai που επέλεξε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων».Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, από την μεριά της, αρνείται ότι υπάρχει πρόβλημα λογοκρισίας, διότι, όπως λέει, η ίδια στο παρελθόν, γνώρισε τι σημαίνει αποκλεισμός από την δημόσια τηλεόραση.Είναι σαφές ότι για την Rai, μετά από εβδομήντα χρόνια ιστορίας, η περίοδος αυτή είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Μετά από την σκληρή αναμέτρηση του παρελθόντος, με τον όμιλο Μπερλουσκόνι, τώρα πολλοί «αστέρες» της, αποφάσισαν να βρουν νέα τηλεοπτική στέγη στον αμερικανικό όμιλο Warner, ο οποίος εισήλθε δυναμικά στην ιταλική τηλεοπτική αγορά. Και το όλο κλίμα εσωτερικής έντασης, οι έντονες διαφωνίες της διοίκησης με τους δημοσιογράφους σίγουρα δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση του ισχυρού, ιδιωτικού ανταγωνισμού.

