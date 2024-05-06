Από τη Σέριφο ξεκίνησε τις περιοδείες ενόψει των Ευρωεκλογών ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός στο οδοιπορικό του στη Σέριφο ήταν το Οινοποιείο Χρυσολωρά. Με βιολογικούς αμπελώνες που καλλιεργούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες των Κυκλάδων και αποτελεί πρότυπο της εξωστρεφούς αλλά και συνάμα ποιοτικής παραγωγής που πρέπει να είναι το σήμα κατατεθέν του ελληνικού τουρισμού.

Αύριο ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Σερίφου κ.Ρεβίνθη προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα των κατοίκων των μικρών νησιών των Κυκλάδων και κατόπιν θα επισκεφθεί το πολυδύναμο ιατρείο.

Πηγή: skai.gr

