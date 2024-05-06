Στέφανος Κασσελάκης: Τριήμερη περιοδεία στην Ήπειρο

Τριήμερη περιοδεία στους νομούς της Ηπείρου ξεκινά από αύριο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Αύριο, Τρίτη (7/5) θα επισκεφθεί την Θεσπρωτία και την Πρέβεζα. Την Τετάρτη (8/5) την 'Αρτα και τα Ιωάννινα, στα οποία και θα παραμείνει την Πέμπτη (9/5) συνεχίζοντας τις επαφές του.​

Υπενθυμίζεται πως τους Παξούς επισκέφθηκε το πρωί ο Στέφανος Κασελάκης συνοδευόμενος από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

Στο νησί έφτασε με το πλοίο της γραμμής .

Οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, σε συνομιλίες που είχε μαζί τους άκουσε τα προβλήματα τους, ενώ τους εντυπωσίασε το γεγονός πως για την μετακίνηση του στο νησί δεν χρησιμοποίησε κάποιο ιδιωτικό σκάφος η περιπολικό του Λιμενικού, όπως συνηθίζεται με τους αρχηγούς κομμάτων, αλλά το καράβι που κάνει το δρομολόγιο Κέρκυρα -Παξοί.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε δύο λιτανείες και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την γραφικότητα των θρησκευτικών εκδηλώσεων μέσα σε ένα όμορφο παραδοσιακό τοπίο.

Πριν από λίγο ο κ. Κασελάκης επέστρεψε στην Κέρκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

