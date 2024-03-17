​Υπεγράφη την Κυριακή η στρατηγικής σημασίας συμφωνία της Ευρώπης με την Αίγυπτο, που προβλέπει πακέτο στήριξης στο Κάιρο ύψους 7,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Κοινή Δήλωση για μια Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» των δύο πλευρών.

Διαβάστε αναλυτικά την ευρωαιγυπτιακή κοινή δήλωση (αγγλικά)

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνυπέγραψε τη στρατηγική συμφωνία με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι στο αιγυπτιακό προεδρικό μέγαρο.





Η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η συνολική εταιρική σχέση ΕΕ-Αιγύπτου θα υποστηριχθεί από το νέο οικονομικό και επενδυτικό πακέτο των 7,4 δισ. ευρώ για την τετραετία 2024-2027.



Στην ομιλία της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος θα εντείνουν τον πολιτικό διάλογο για θέματα περιφερειακής σημασίας. «Μαζί θα εργαστούμε για τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα διοργανώνεται Σύνοδος Κορυφής μία φορά κάθε δύο χρόνια, πέρα από το ετήσιο Συμβούλιο Σύνδεσης.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε τη Στρατηγική και Ολοκληρωμένη συνεργασία μας με την Αίγυπτο» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα εργαστούμε μαζί σε έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επισημαίνει:

Πολιτικές σχέσεις Οικονομική σταθερότητα Επενδύσεις & Εμπόριο Μετανάστευση Ασφάλεια Άνθρωποι και δεξιότητες

Πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια για την εφαρμογή των στόχων μας και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κάιρο στην τοποθέτηση του στην Ολομέλεια της Συνόδου.

Six European leaders today in Cairo.



This shows how deeply we value our partnership with Egypt. pic.twitter.com/fE4NFDGHRi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024

Σχετικά με το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι παράνομης μετανάστευσης ή εμπορίας ανθρώπων», καθώς και ότι «δεν θα ανεχτούμε τη βίαιη μετατόπιση Παλαιστινίων σε άλλες χώρες».

Πριν την έναρξη των συνομιλιών όλων των πλευρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε κατ ιδίαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ Σίσι.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση των σχέσεων Ε.Ε- Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική συνεργασία, για την υλοποίηση της οποίας πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακόμα υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από την Λιβύη προς την Κρήτη.

Today we launch our Strategic and Comprehensive partnership with Egypt.



We will work together in six areas of mutual interest:



1. Political relations

2. Economic stability

3. Investments & Trade

4. Migration

5. Security

6. People and skills pic.twitter.com/lTf7Gcl4vk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024

Κατά τη συνάντησή του με τον Φατάχ αλ Σίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και για την ενεργειακή συνεργασία με έμφαση στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY Interconnector.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η απόφαση των δύο ηγετών να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών με τη σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας- Αιγύπτου, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε για την οργάνωση της επίσκεψης στη Σίβα.

«Η όαση της Σίβα έχει ξεχωριστή σημασία για τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας Αιγύπτου, καθώς εκεί βρίσκεται το μαντείο του Αμον Ρα το οποίο επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.χ» δήλωσε.

​

