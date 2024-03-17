«Καταγγέλλουμε την αναίτια και απρόκλητη εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και τις συλλήψεις φοιτητών στο σωρό» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ και επισημαίνει:

«Η αστυνομική επιχείρηση συνδέεται με την αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει τον αγώνα χιλιάδων φοιτητών ενάντια στον νόμο-έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να παρουσιάσει συλλήβδην τους φοιτητές ως "εγκληματίες", να επιβάλει "σιωπητήριο" στις δίκαιες φοιτητικές διεκδικήσεις για αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές για όλους! Αυτό επιβεβαιώνει και η αισχρή προπαγάνδα από κυβερνητικά στελέχη που φτάνουν στο σημείο να ταυτίζουν το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα με εγκληματικές ενέργειες.

Η πλειοψηφία των φοιτητών μίλησε. Ο απαράδεκτος νόμος - έκτρωμα της κυβέρνησης έχει απορριφθεί. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με τον αγώνα τους, οργανωμένοι στους φοιτητικούς τους συλλόγους, περιφρουρώντας τις διεκδικήσεις τους, θα "κουρελιάσουν" τα σχέδια έντασης της καταστολής και υποβάθμισης των σπουδών τους».

«Απαιτούμε να σταματήσουν οι απαράδεκτες διώξεις και να αφεθούν ελεύθεροι οι φοιτητές» τονίζει, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ.

Πηγή: skai.gr

