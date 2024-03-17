Πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια για την εφαρμογή των στόχων μας και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κάιρο στην τοποθέτηση του στην Ολομέλεια της Συνόδου.

Σχετικά με το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι παράνομης μετανάστευσης ή εμπορίας ανθρώπων», καθώς και ότι «δεν θα ανεχτούμε τη βίαιη μετατόπιση Παλαιστινίων σε άλλες χώρες».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«H δήλωση που υπογράφουμε σήμερα θέτει τα θεμέλια ουσιαστικά για να εφαρμόσουμε τους στόχους μας και να κάνουμε αυτή την στρατηγική συνεργασία αρκετά βαθιά. Να την εμβαθύνουμε τόσο όσο πρέπει για να καλύψουμε τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα ενέργειας, τα οποία αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικά.

Φυσικά, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όχι μόνο να σταθεροποιήσετε την οικονομία σας, αλλά να δημιουργήσετε και νέες θέσεις εργασίας για τους νεαρούς Αιγύπτιους, μέσω των επενδύσεων.

Επενδύσεις, είτε αυτές έχουν σχέση με την ενέργεια, είτε με έργα όπως ο αγωγός διασύνδεσης της Ελλάδας και της Αιγύπτου και η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και φυσικά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά τα έργα θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ενεργειακή μας ασφάλεια.

Είτε μιλάμε για καινούργια και πιο καινοτόμα έργα, όπως για παράδειγμα ίσως η ικανότητα στο μέλλον να αποθηκεύουμε το διοξείδιο του άνθρακα από τις δικές σας κατασκευές και το δικό σας υπέδαφος, είτε πρόκειται για θέματα όπως η μετανάστευση.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε φυσικά την τεράστια δουλειά, την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Αίγυπτος για την υποδοχή μεταναστών από πολλές χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιες πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες.

Θα ήταν επίσης καλό, πιστεύω, να υπογραμμίσουμε ότι η Αίγυπτος είναι μία σταθερή χώρα και η σταθερότητα της Αιγύπτου θα βοηθήσει στη σταθερότητα της Λιβύης, του Σουδάν και άλλων χωρών, στις οποίες οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φεύγουν λόγω της κακής οικονομίας ή της κακής πολιτικής κατάστασης.

Είναι εξίσου σημαντικό να σταματήσουμε επιτέλους τους ανθρώπους που εμπορεύονται άλλους ανθρώπους. Να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι παράνομης μετανάστευσης ή εμπορίας ανθρώπων, αλλά να προσπαθήσουμε επίσης να παρέχουμε ασφαλείς δρόμους για νέους Αιγύπτιους, οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για παράδειγμα, είμαστε πολύ κοντά στην Αίγυπτο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί γι’ αυτή τη διμερή συνεργασία. Στην Ελλάδα εργάζονται πολλοί Αιγύπτιοι, όπως το γνωρίζετε και φυσικά θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας και να επιτύχουμε ό, τι περισσότερο μπορούμε.

Όσον αφορά το θέμα της Γάζας, θα ήθελα να σας πω ότι ανησυχούμε και εμείς πάρα πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση που υπάρχει εκεί. Καλούμε για άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων και επίσης υποστηρίζω βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεν θα ανεχτούμε τη βίαιη μετατόπιση Παλαιστινίων σε άλλες χώρες».

Γι’ αυτό ελπίζω πως μπορούμε να συνεργαστούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος μαζί για να μπορέσουμε να βρούμε καινούργιες λύσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο μόνο ρεαλιστικό, μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα λύσει την παλαιστινιακή τραγωδία.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους εξέχοντες συναδέλφους μου και το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί σήμερα, δείχνει το πόσο ενδιαφερόμαστε φυσικά για την προώθηση αυτής της συνεργασίας».

