Τη νύχτα μεταξύ του Σαββάτου 27 και της Κυριακής 28 Απριλίου 2024, στις 3:34 ώρα Ελλάδος, δύο νέοι δορυφόροι Galileo τέθηκαν επιτυχώς σε τροχιά, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συστοιχίας Galileo.

Οι δύο δορυφόροι θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του συστήματος και, κατά συνέπεια, των πληροφοριών εντοπισμού θέσης, προς όφελος των χρηστών. Σήμερα, σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός χρησιμοποιεί υπηρεσίες Galileo. Με την τελευταία αυτή εκτόξευση, η συστοιχία Galileo που είναι ήδη σε τροχιά επεκτάθηκε προκειμένου να φτάσει την πλήρη επιχειρησιακή της ικανότητα, με 24 επιχειρησιακούς δορυφόρους σε ονομαστικές θέσεις και εφεδρικούς δορυφόρους σε τροχιά.

Εδώ και μία δεκαετία, η ΕΕ ενισχύει σταθερά τη συστοιχία Galileo για να εξασφαλίσει τη συνέχεια της οικονομικής της δραστηριότητας. Πολλοί στρατηγικοί τομείς, όπως η γεωργία, η ενέργεια, η αεροπορία και η άμυνα, εξαρτώνται από την ακρίβεια των πληροφοριών εντοπισμού θέσης και χρονισμού. Το 10% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ βασίζεται στη δορυφορική πλοήγηση, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί.

Οι δορυφόροι εκτοξεύτηκαν λίγες μόνο ημέρες αφού ξεκίνησε η μετάδοση των νέων σημάτων κυβερνητικής υπηρεσίας (PRS), με αποτέλεσμα ενισχυμένη ανθεκτικότητα και ευελιξία. Η κρυπτογραφημένη αυτή υπηρεσία πλοήγησης είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξουσιοδοτημένους κυβερνητικούς χρήστες και ευαίσθητες εφαρμογές.

Όσον αφορά το μέλλον, δώδεκα δορυφόροι 2ης γενιάς (G2G) βρίσκονται υπό κατασκευή. Η πρώτη εκτόξευση αυτών των δορυφόρων G2G αναμένεται το 2026 με το σύστημα εκτόξευσης Ariane-6, κατόπιν της επιτυχούς παρθενικής του πτήσης το 2024. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραγγείλει δύο συμπληρωματικές εκτοξεύσεις Ariane-6 κατά τους προσεχείς μήνες.

Κατερίνα Πλατή

