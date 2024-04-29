Λογαριασμός
Επίσημο: Στις 25 Μαΐου ο τελικός Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό - Όλες οι λεπτομέρειες

Οριστικά στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη, με την ΕΠΟ να βγάζει τη σχετική ανακοίνωση

Κύπελλο

Ο κύβος -επιτέλους- ερρίφθη. Όπως αναμενόταν, «κλείδωσε» οριστικά η ημερομηνία του τελικού Κυπέλλου Bettson, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει πως η αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό, το Σάββατο 25 Μαΐου, στις 20:30.

Θυμίζουμε, η ομοσπονδία είχε ζητήσει άδεια από την UEFA για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, καθώς την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Champions League Γυναικών και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν θέλει οι δικοί της τελικοί να συμπίπτουν με αυτούς των ομοσπονδιών-μελών.

Παρ' όλα αυτά, και με δεδομένο ότι γίνονται και άλλοι τελικοί στην Ευρώπη την ίδια ημέρα, η UEFA άναψε το πράσινο φως, προσπεράστηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και ο αγώνας του Πανθεσσαλικού (που με τα υπάρχοντα δεδομένα θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών) ορίστηκε οριστικά για τις 25/05.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου θα διεξαχθεί ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, Παναθηναϊκός-Άρης. Την απόφαση έλαβε σήμερα η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία επικύρωσε τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με την Cosmote που είναι ο τηλεοπτικός πάροχος της διοργάνωσης και τη Super League 1 για την ολοκλήρωση των playoffs του πρωταθλήματος.

Επίσης, ελήφθησαν υπόψη τα προγράμματα των διεθνών διοργανώσεων και η διεξαγωγή του τελικού του UEFA Europa Conference League στις 29 Μαΐου στην Αθήνα

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κύπελλο ποδόσφαιρο
