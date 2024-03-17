Στο Κάιρο βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης – μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Βον Ντερ Λάινεν, τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο, τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, τον καγκελάριο της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι – για την ευρωαιγυπτιακή συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί αργότερα σήμερα.

Πριν την έναρξη των συνομιλιών όλων των πλευρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε κατ ιδίαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ Σίσι.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση των σχέσεων Ε.Ε- Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική συνεργασία, για την υλοποίηση της οποίας πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακόμα υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από την Λιβύη προς την Κρήτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και για την ενεργειακή συνεργασία με έμφαση στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY Interconnector.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η απόφαση των δύο ηγετών να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών με τη σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας- Αιγύπτου, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν το απόγευμα Κοινή Δήλωση για τη σύσταση του ΑΣΣ.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε για την οργάνωση της επίσκεψης στη Σίβα.

«Η όαση της Σίβα έχει ξεχωριστή σημασία για τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας Αιγύπτου, καθώς εκεί βρίσκεται το μαντείο του Αμον Ρα το οποίο επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.χ» δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

