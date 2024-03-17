Η χρηματοδότηση της ΕΕ, σύμφωνα με πληροφορίες αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου πακέτου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να λάβει σύντομα η Αίγυπτος από τους διεθνείς συμμάχους της σχολιάζει η εφημερίδα Ahram.



Αυτή η οικονομική βοήθεια στοχεύει να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις των περιφερειακών εντάσεων στην οικονομία της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της σύγκρουσης στο Σουδάν τονίζεται στο σάιτ της εφημερίδας.

έλλειψη σκληρού νομίσματος τους τελευταίους μήνες. Αυτό ώθησε την (αιγυπτιακή) κυβέρνηση να υπογράψει μια συμφωνία 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης Ras El-Hekma.Επιπλέον, η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει καταλήξει σε συμφωνία με τογια την επέκταση του δανειακού προγράμματος (EFF), που είχε αρχικά εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2022, από 3 σε 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

