Η Επιτροπή χαρακτήρισε επίσημα το Shein ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα (VLOP) στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Το Shein είναι ένα διαδικτυακό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών μόδας με κατά μέσο όρο πάνω από 45 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο αριθμός χρηστών, ο οποίος κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από το Shein, υπερβαίνει το κατώτατο όριο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά τον χαρακτηρισμό μιας πλατφόρμας ως VLOP.

Μετά τον σημερινό του χαρακτηρισμό ως VLOP, το Shein θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανόνες που προβλέπει η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τις VLOP εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού (δηλαδή έως το τέλος Αυγούστου του 2024). Το Shein θα υποχρεούται πλέον, μεταξύ άλλων, να θεσπίζει ειδικά μέτρα για την ενδυνάμωση και την προστασία των χρηστών του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, και να αξιολογεί και να μετριάζει δεόντως τυχόν συστημικούς κινδύνους που προκύπτουν από τις υπηρεσίες του.

Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την εποπτεία της συμμόρφωσης του Shein με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τον εθνικό συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της Ιρλανδίας.

Ο σημερινός χαρακτηρισμός του Shein ως VLOP πραγματοποιείται έναν χρόνο μετά την έκδοση από την Επιτροπή των πρώτων αποφάσεων χαρακτηρισμού και καταδεικνύει ότι η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς. Η Επιτροπή έχει πλέον ορίσει 23 πολύ μεγάλες πλατφόρμες και επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Κατερίνα Πλατή

