Το μεταναστευτικό, που οξύνεται, είναι το κυρίαρχο αίτημα στην ατζέντα των συζητήσεων της Κυριακής μεταξύ Ευρώπης και Αιγύπτου σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Κάιρο Γιάννη Καντέλη. Η ΕΕ δίνει μεγάλη σημασία στην ευρωαιγυπτιακή που αναμένεται να υπογραφεί την Κυριακή στο Κάιρο.

Είναι ενδεικτικό ότι ξεκινήσαμε με μια συνάντηση που θα συμμετείχαν εκ μέρος της Ευρώπης η πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρωθυπουργός, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, και ο Βέλγος ομόλογός τους, και προστέθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ο καγκελάριος της Αυστρίας και ο πρόεδρος της Κύπρου, δηλαδή έξι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν με τον Φατάχ αλ Σισι μια ολιστική συμφωνία με βάση του μεταναστευτικό ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία νέου μεταναστευτικού διαδρόμου από την Αφρική προς την Ευρώπη με πρώτο σταθμό την Ελλάδα, κάτι που προφανώς ενδιαφέρει την Αθήνα.



Η υπογραφή της πολύ σημαντικής συμφωνίας αναμένεται την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.



H αιγυπτιακή οικονομία χρειάζεται στήριξη, και στο τραπέζι είναι ένα γενναίο ευρωπαϊκό πακέτο 7,4 δισεκατ. ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες. Θα πέσουν στο τραπέζι και δάνεια, και χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις. Θα γίνει επίσης μια συζήτηση για να πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους μια συνδιάσκεψη επενδύσεων για την Αίγυπτο ώστε να στηριχθεί η οικονομία της και οι νέοι της να στηριχθούν και να μη φύγουν από τη χώρα, με την Αίγυπτο να αναλαμβάνει την ευθύνη να φυλάσσει καλύτερα τα σύνορα της και να δέχεται επιστροφές μεταναστών.



Τα ενεργειακά είναι επίσης στο τραπέζι, ενώ θα υπάρξει και επίσημη συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Φατάχ Αλ Σίσι, άλλωστε πρώτη η Ελλάδα ήταν αυτή που ανέδειξε το στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου στην περιοχή και τη στρατηγική σχέση που έχει η Ευρώπη μαζί της, ενώ το ενεργειακό άφορα τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη, με τη διασύνδεση μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου με τη μεταφορά καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο αρχικά στη χώρα μας και από εκεί στην Ευρώπη να είναι ένα έργο που έχει ενταθεί και στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Κάιρο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Βον Ντερ Λάινεν, τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο, τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, τον καγκελάριο της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Στις 13:15 ο πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπτέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Στις 14:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των χωρών.

με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των χωρών. Στις 17:15 οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

