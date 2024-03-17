Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε με ανάρτησή της η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα Κεχαγιά με αφορμή την υπόθεση που έχει ξεσπάσει για τις επιχειρήσεις του Στέφανου Κασσελάκη.

«Ένα κόμμα που χρωστάει 500.000.000 ευρώ και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Ευρώπης εκμεταλλεύονται την απουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον στρατό για να συνεχίσουν ένα χυδαίο πόλεμο λάσπης - ενώ όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει από την πρώτη στιγμή ποιος είναι ο Στέφανος, από πού έρχεται, και τι δουλειά έκανε εκεί» και προσθέτει:

Όλα νόμιμα. Όλα φορολογημένα. Και όλες οι εταιρείες μεταβιβασμένες ήδη».

Συνεχίζοντας κ. η Κεχαγιά, αναφέρει: «στον αντίποδα, ο κ. Μητσοτάκης των 40 ακινήτων με τον μισθό βουλευτή. ΠΟΘΕΝ, είναι η ερώτηση. Αρχηγός σε ένα κόμμα που χρωστάει μισό δισ. ευρώ και που συνεχώς αυξάνεται. ΠΩΣ, είναι μια ακόμη ερώτηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Βούλας Κεχαγιά:

Ένα κόμμα που χρωστάει 500.000.000 ευρώ και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Ευρώπης εκμεταλλεύονται την απουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον στρατό για να συνεχίσουν ένα χυδαίο πόλεμο λάσπης – ενώ όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει από την πρώτη στιγμή ποιος είναι ο Στέφανος, από πού έρχεται, και τι δουλειά έκανε εκεί.

Όλα νόμιμα. Όλα φορολογημένα. Και όλες οι εταιρείες μεταβιβασμένες ήδη.

Στον αντίποδα, ο κ. Μητσοτάκης των 40 ακινήτων με τον μισθό βουλευτή. ΠΟΘΕΝ, είναι η ερώτηση. Αρχηγός σε ένα κόμμα που χρωστάει μισό δισ. ευρώ και που συνεχώς αυξάνεται. ΠΩΣ, είναι μια ακόμη ερώτηση.

Ας περάσει καλό τριήμερο στην Όαση της Σίβας με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος που το έχει μετατρέψει σε ΙΧ, και όταν επιστρέψει μας απαντά.

Και ας είναι ακριβής αυτή τη φορα. Άλλωστε ξέρει από ακρίβεια – στα σουπερμάρκετ και στο σαρακοστιανό τραπέζι η Ελλάδα αναστενάζει.

Βεβαίως όλα αυτά έχουν λόγο και αιτία:

Η Ευρώπη βοά για δεύτερη φορά για τον ίδιο άνθρωπο. Μετά το σοκ των υποκλοπών, η υποκλοπή των εκλογικών καταλόγων! Στη χώρα μας η προπαγάνδα τα σκεπάζει όλα. Στην Ευρώπη όμως γνωρίζουν τη βαρύτητα του αδικήματος.

Κάποτε έλεγαν στον Μητσοτάκη «πρόσεξε μη γίνεις Όρμπαν». Τώρα λένε στον Όρμπαν «πρόσεξε μη γίνεις Μητσοτάκης».

(Για τον κ. Ανδρουλάκη μόνο συμπάθεια. Γιατί όταν ο παρακολουθούμενος ξέρει ότι ο θύτης του βρίσκεται σε δύσκολη πολιτική στιγμή, είναι αναγκασμένος να τον βοηθήσει. Και επειδή δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, πόσο μάλλον σε αγγλόφωνο περιβάλλον, ας του εξηγήσει κάποιος ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν φορολογικούς παραδείσους.)

