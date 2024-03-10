«Απολύτως καταδικαστέες» χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κόμματος Παύλος Χρηστίδης τις εικόνες από την πλατεία Αριστοτέλους όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε δύο τρανσέξουαλ.

Οι εικόνες απο την πλατεία Αριστοτέλους είναι απολύτως καταδικαστέες.



Είναι, όμως, και μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τις συνέπειες της ρητορικής μίσους, της αναπαραγωγής στερεοτύπων και της έλλειψης ουσιαστικού διαλόγου για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων.… March 10, 2024

Σε ανάρτησή του στο "X" (twitter), ο κ. Χρηστίδης επισημαίνει ότι «είναι μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τις συνέπειες της ρητορικής μίσους, της αναπαραγωγής στερεοτύπων και της έλλειψης ουσιαστικού διαλόγου για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων».

«Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και θα το κάνουμε», πρόσθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: skai.gr

