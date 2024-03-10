Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηστίδης: Απολύτως καταδικαστέες οι εικόνες στην πλατεία Αριστοτέλους - Αντικατοπτρίζουν τις συνέπειες της ρητορικής μήσους

«Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και θα το κάνουμε», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

χρηστίδης για πλατεία Αριστοτέλους

«Απολύτως καταδικαστέες» χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και υπεύθυνος  Κ.Τ.Ε. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κόμματος Παύλος Χρηστίδης τις εικόνες από την πλατεία Αριστοτέλους όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε δύο τρανσέξουαλ. 

Σε ανάρτησή του στο "X" (twitter), ο κ. Χρηστίδης επισημαίνει ότι «είναι μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τις συνέπειες της ρητορικής μίσους, της αναπαραγωγής στερεοτύπων και της έλλειψης ουσιαστικού διαλόγου για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων». 

«Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και θα το κάνουμε», πρόσθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χρηστίδης Θεσσαλονίκη επεισόδια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark