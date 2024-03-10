Κασσελάκης για ομοφοβική επίθεση στην Θεσσαλονίκη: «Ήρθε η ώρα οι προοδευτικοί πολίτες να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας»

Βίντεο από τη χθεσινοβραδινή επίθεση εναντίον δύο τρανσέξουαλ στην πλατεία Αριστοτέλους, στην Θεσσαλονίκη, ανήρτησε στην πλατφόμα Χ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτησή του σημειώνει: «Αποτροπιασμός.

Ανεβάζω το βίντεο από τη χθεσινή επίθεση της μάζας εναντίον δύο τρανς ατόμων, στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.

Σας καλώ να το δείτε, για να αναλογιστούμε μαζί το μέγεθος της παρακμής, και του φασισμού και ρατσισμού που ελλοχεύουν στην κοινωνία μας.

Όταν ο κυρίαρχος λαός μετατρέπεται σε όχλο δεν έχουμε τίποτα καλό να περιμένουμε για το μέλλον.

Ήρθε η ώρα οι προοδευτικοί πολίτες να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας.

Φαίνονται περισσότεροι γιατί το σκοτάδι πάντα κάνει πολύ θόρυβο.

Είμαστε περισσότεροι και είμαστε στο φως.»

Πηγή: skai.gr

