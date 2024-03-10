Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με αφορμή τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ στην Intellexa, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επικαλείται δύο σημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο, για να τονίσει ότι επαληθεύονται οι προβληματισμοί του «πως η λίστα με τους στόχους του Predator έχει γίνει «μπαλάκι» μεταξύ της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου».

Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Με αφορμή τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος της Intellexa και των μετόχων της, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζήτησε στα μέσα της εβδομάδας να προχωρήσει η επί μήνες εκκρεμούσα διασταύρωση της λίστας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους 92 επιβεβαιωμένους στόχους του Predator, με τα αντίστοιχα στοιχεία επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που βρίσκονται στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Κι αυτό προκειμένου να καταδειχθεί αν τα ίδια πρόσωπα που ήταν θύματα του Predator, είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ. Αυτή, όπως είχε αναφερθεί είναι η πλέον κρίσιμη προανακριτική ενέργεια για την πιστοποίηση του κοινού κέντρου παρακολουθήσεων.

Δύο αποκαλυπτικά δημοσιεύματα στο Βήμα της Κυριακής και την Καθημερινή έρχονται να επαληθεύσουν τους προβληματισμούς του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς επιβεβαιώνουν πως η λίστα με τους στόχους του Predator έχει γίνει «μπαλάκι» μεταξύ της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με τα δύο δημοσιεύματα, η λίστα βρίσκεται ήδη από τον Οκτώβριο του 2023 στο γραφείο του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, ο οποίος μέσα στους πέντε μήνες που έχουν παρέλθει δεν την έχει προωθήσει πίσω στην ΑΔΑΕ για να τρέξει τη διασταύρωση στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Δικαστικές πηγές που κλήθηκαν να σχολιάσουν την εξέλιξη στο Βήμα της Κυριακής υποστήριξαν ότι «στην έρευνα δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά ανάγκη συνεκτίμησης όλων των δεδομένων της υπόθεσης και των νομικών ζητημάτων που δημιουργούνται».

Δεδομένου ότι η εισαγγελική αρχή είναι ακόμη στη φάση της «συνεκτίμησης» όλων των δεδομένων της υπόθεσης ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θέλει να υπενθυμίσει πως η Βουλή δεν έχει ενημερωθεί ακόμη από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε από το ΥΠΕΞ προ 15 μηνών και αφορά στο πώς και από ποιους δόθηκε άδεια στις Intellexa και Krikel για την παράνομη εξαγωγή του Predator εκτός Ελλάδος.

Ακόμη, η Βουλή δεν έχει ενημερωθεί από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, για το πως η Intellexa βρέθηκε τον Μάρτιο του 2022 να κάνει διορθώσεις σε προσχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας που επρόκειτο να υπογράψει η ΕΥΠ με την αρμόδια υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας για την κυβερνοασφάλεια (ΟΤΑ) και κυρίως για το που βρίσκεται αυτό το προσχέδιο, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευσθεί, κοινοποιήθηκε στον τότε Διοικητή της ΕΥΠ, αλλά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα επιμείνει ώστε να χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο εξακολουθεί να αμαυρώνει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την υποβάθμιση της Ελλάδας στις μη φιλελεύθερες δημοκρατίες, στη διεθνή κατάταξη του The Democracy Report που καταρτίζει το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο V-Dem του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ.».

Πηγή: skai.gr

