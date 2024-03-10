«Την πολιτική μάχη για τις ευρωεκλογές θα τη δώσουμε με ανοικτά τα μέτωπα των αγώνων! Με εμβάθυνση της κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση! Με δυνάμωμα του ρεύματος αμφισβήτησης και εναντίωσης στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Γιατί στο τέλος κι αυτής της μάχης, πρέπει να αναδειχτεί πολύ πιο ισχυρό συνολικά το ρεύμα αμφισβήτησης της αντιλαϊκής πολιτικής, της κυβέρνηση της ΝΔ και της συναίνεσης που της προσφέρουν τα κόμματα του συστήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στην εκδήλωση της ΚΕ του ΚΚΕ στο ΣΕΦ με θέμα: «Το κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ προς τον ελληνικό λαό για τις ευρωεκλογές».

«Στο στόχαστρο αυτών των αγώνων, αλλά και της πολιτικής μας στάσης και επιλογής, πρέπει πιο αποφασιστικά να μπει και η ΕΕ, αυτή η φυλακή των λαών, που υπάρχει μόνο για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, τσακίζοντας κάθε λαϊκό δικαίωμα, με τις κατευθύνσεις και αποφάσεις της, σε όλους τους τομείς της ζωής μας» πρόσθεσε.

Τόνισε ότι «έχουν αποκαλυφθεί τα ψέματα των διαφόρων κομμάτων της ΕΕ περί "σύγκλισης", "ευημερίας", "εξασφάλισης δικαιωμάτων" που θα προσέφερε στον λαό μας η συμμετοχή σε αυτήν την Ένωση», επισημαίνοντας ότι «αντίθετα, ο λαός και η νεολαία πληρώνουν σε κάθε τομέα της ζωής τους τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ των μονοπωλίων. Πίσω από όλα τους τα βάσανα και τα μεγάλα προβλήματα, βρίσκεται η επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου, για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του που φέρει τη σφραγίδα των οδηγιών, των κανονισμών, των συνθηκών της ΕΕ».

«Το ΚΚΕ µπορεί να κοιτάει στα µάτια τον λαό, γιατί από την πρώτη στιγµή είπε την αλήθεια για την ΕΕ, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα! Γιατί οργανώνει την πάλη ενάντια στη στρατηγική της!» είπε.

Υπογράμμισε, ότι «η ΕΕ, µαζί µε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, είναι πρωταγωνίστρια των ιµπεριαλιστικών πολέµων κι επεµβάσεων», ενώ επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «η ΕΕ μαζί µε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενθαρρύνει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας, στρώνοντας µαζί µε την αστική τάξη της Ελλάδας το τραπέζι της συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου και της Ν.Α. Μεσογείου, τη διχοτοµική "λύση" του Κυπριακού µε ευρωΝΑΤΟϊκή σφραγίδα σε βάρος των συµφερόντων του κυπριακού λαού».

Υπενθύμισε ότι την πολιτική της ΕΕ «συνδιαμόρφωσαν και συνδιαμορφώνουν, εφάρμοσαν και εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψηφίζουν όλα τα αστικά κόµµατα, σοσιαλδηµοκρατικά, φιλελεύθερα και ακροδεξιά κόμματα, στο ευρωκοινοβούλιο και μέσα στην ελληνική Βουλή».

Είπε, ακόμα, ότι όλα τα κόμματα αυτά «απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ κατά την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση για να ανατραπεί η υπεροχή του ευρωενωσιακού δικαίου σε βάρος του δικαίου της χώρας».

Επισήμανε ότι την σκληρή αντιλαϊκή πολιτική «εφαρμόζουν και οι "νεοφιλελεύθερες" κυβερνήσεις και οι δήθεν "προοδευτικές κυβερνήσεις" της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας που διαφηµίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ» προσθέτοντας ότι «γι' αυτό και είναι χαμένη η ψήφος σε αυτά τα κόμματα» και υπογραμμίζοντας «γι' αυτό η πάλη, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να κατευθύνεται στη συνολική ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος, στην κατάκτηση μιας γνήσιας εργατικής, λαϊκής διακυβέρνησης και εξουσίας».

«Το ΚΚΕ με το σύγχρονο, επιστημονικά επεξεργασμένο πρόγραμμά του, τεκμηριώνει ότι δεν είναι µονόδροµος η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, της εκµετάλλευσης, της ακρίβειας, της φτώχειας, των ιµπεριαλιστικών πολέµων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Μόνο ο λαός θα σώσει τον λαό, αποφασίζοντας να απαλλαγεί από τα δεσµά της εξουσίας του κεφαλαίου και των ενώσεών του. Να ξεφορτωθεί όλους αυτούς που κάθονται στο σβέρκο του, παίρνοντας στα δικά του χέρια τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονοµίας.

Βαδίζουμε με αυτή την πυξίδα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε και κατακτήσεις, να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να υπάρξουν κάποιες ανάσες ανακούφισης και κυρίως αισιοδοξίας.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα είναι η μοναδική επιλογή, η μόνη πραγματικά σημαντική συμβολή σε αυτή την υπόθεση» πρόσθεσε.

Είπε ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές «θα δώσει ώθηση σε κάθε εργατικό - λαϊκό αγώνα και διεκδίκηση, στις οποίες πρωτοστατεί το ΚΚΕ µε όλες τις δυνάµεις του», «θα αποδείξει οτι ο λαός δεν έχει δώσει καμιά λευκή επιταγή στην ΝΔ και τον Μητσοτάκη», «θα δώσει ανάσα, κουράγιο σε όλους όσοι βλέπουν πως ο πολιτικός και οργανωτικός εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόσφατο Συνέδριό του, πέρασε σε εντελώς άλλο επίπεδο, με πιο αντιδραστικά χαρακτηριστικά» ενώ «αναμενόμενη είναι και η εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, του άλλου πόλου της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, που ότι και να κάνει δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο από το αμαρτωλό παρελθόν του».

«Ράμματα για τη γούνα τους έχουν οι έντιμοι άνθρωποι και για τα άλλα κόμματα που αποσπάστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ΝΕΑ Αριστερά, η Πλεύση, το ΜΕΡΑ, που μάταια προσπαθούν να αναβαπτιστούν, μπας και "τσιμπήσουν" κάτι από τη λαϊκή δυσαρέσκεια» πρόσθεσε.

«Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές σε συνδυασμό με την οργανωμένη λαϊκή δράση και αποφασιστικότητα είναι η μόνη που μπορεί να βάλει φραγμό επίσης, στην ενίσχυση των ακροδεξιών, φασιστικών δυνάμεων. Γιατί την ακροδεξιά και τα διάφορα φασιστοειδή, δεν µπορούν να την αντιπαλέψουν τα αστικά κόµµατα φιλελεύθερης ή σοσιαλδηµοκρατικής κατεύθυνσης, δεν µπορεί να την πολεµήσει η ΕΕ, γιατί η ακροδεξιά είναι "δικό τους παιδί", σπλάχνο από τα σπλάχνα του συστήματός τους» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων:

«Τις ακροδεξιές δυνάμεις και στη χώρα μας μπορεί να τις αποκαλύψει μόνο το ΚΚΕ. Δυνάμεις, για παράδειγμα, όπως ο Βελόπουλος που μπορεί να κλείνουν σε όλες τις πτώσεις την πλουτοκρατία, που μιλούν λαϊκίστικα κοροϊδεύοντας τα λαϊκά στρώματα, με κηραλοιφές και την «παναγιά τη γκέισα», που πετούν και καμιά κορόνα ενάντια στο σύστημα, γενικά κι αφηρημένα, είναι τελικά πιο συστημικοί και από τους συστημικούς».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει ο λαός μας και την αποδοκιμασία του στην ΕΕ και τον πόθο του για την πραγματική Ευρώπη των λαών», ενώ τόνισε ότι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ όπως πάντα θα αποκαλύπτουν, θα ενημερώνουν τον ελληνικό λαό για όλα όσα αντιλαϊκά, αντιδραστικά τού ετοιμάζουν. Γιατί οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ υπερασπίστηκαν πάντα τα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα. Έγιναν η φωνή του λαού, γιατί το ΚΚΕ δεν έχει δεσµεύσεις από τους οµίλους και τα συµφέροντα του κεφαλαίου».

Κάλεσε σε ενίσχυση της αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ «και για έναν ακόμα ιδιαίτερο λόγο που αφορά τις ευρωεκλογές: Να στείλουμε από την Ελλάδα πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης των αγώνων, με ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη!».

«Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση! Σπάµε τα δεσµά της ΕΕ!

Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του Σοσιαλισµού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών! Στην ΕΕ της σημερινής βαρβαρότητας, στέλνουµε το κατάλληλο µήνυµα: Πιο δυνατό ΚΚΕ - πιο µαζικοί αγώνες αντεπίθεσης για το δίκιο των λαών!» τόνισε, καταλήγοντας στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

